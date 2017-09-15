高通执行长称5G手机将于2019年成为关键市场的主流

路透法兰克福9月15日 - 高通(Qualcomm)(QCOM.O)执行长Steven Mollenkopf周四表示，符合下一代移动标准的首批5G手机将在2019年登陆美国和几个亚洲国家的大众市场，这比多数预期提前了一年。

这家全球最大手机芯片制造商的执行长在专访中表示，消费者和企业需求的增长倒逼业界提速，把网络和设备升级时间目标，由之前的2020年提前。

“你会在2019年看到(5G)实体机摆在货架上。而如果我一年前回答这个问题，我会说2020年，”Mollenkopf在法兰克福车展的间隙接受采访时表示。

5G商业化对网络设备制造商的命运至关重要，如华为[HWT.UL]、诺基亚(NOKIA.HE)和爱立信(ERICb.ST)；对手机生产商三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)等公司来说也是如此，5G可催生新功能和设备升级需求。

转向新一代网络能令业务推出新型移动服务，甚至是全新的业务模式，但可能对没有能力投资升级的行业构成挑战。

与1990年代初期升级至2G标准、千禧年前后升级到3G、以及2010年升至4G时的情况不同，5G标准不仅可以提高电话与电脑数据传输速度，还可将汽车、机械、货船和农业设备与互联网相连。

Mollenkopf称，韩国、日本和美国现在都已经有几家网络运营商准备在2019年推出主流5G网络，而中国可能也会不甘于人后，加入到这一大潮中。

“我认为韩国、日本和美国这几个领头羊会率先行动，”他表示，意指在3G和4G蜂窝网络升级时期，韩国与日本最先行动，美国很快也紧随其后。

“所有这些地方的需求都会非常强劲，说明多家运营商都争先恐后。(多数)会有不同的配置策略或目标，”他表示，这会加剧对新用户的争夺。

中国的市场规模远超世界上其他国家，在采用新技术方面通常会落后一步，但Mollenkopf表示，这一次中资企业有可能加入率先采用5G技术的行列。

“我们看到，中国真的不希望落于人后，这一次与以往不同。”

“从地缘政治角度来说，世界上某些地区就是不愿意在这场竞争中落后，”他说。

将于2018年2月在韩国平昌郡举行的冬季奥运会，预计将成为5G技术应用首次全面公开展示的场合。(完)