分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走

路透上海/北京10月17日 - 高通(QCOM.O)想要击中苹果(AAPL.O)的要害：在中国的iPhone销售。中国是苹果在全球最大的市场之一，苹果的多数旗舰手机都在中国生产。

资料图片：2016年9月，北京，苹果零售店内展示的iPhone 7。REUTERS/Thomas Peter

法律专家称，高通从司法途径下手，申请禁止iPhone的生产和销售，可能让全球的iPhone供应陷入瘫痪，而iPhone是苹果最重要的产品。但许多人认为高通要达到这个目的也不太容易。

知识产权律师称，相反高通可能会通过旷日持久的诉讼使苹果受挫，以在双方的专利费纠纷中取得优势。在中国这样的官司可能持续数年时间。

高通本周表示，已经在北京的知识产权法院提起诉讼，控诉苹果侵犯其专利权。如果获得法院支持，苹果可能被禁止在中国销售或生产部分iPhone手机。

两家公司在从美国到欧洲和亚洲的全球范围内就多个方面相互提起诉讼，但在中国的官司尤其棘手，因为iPhone几乎全部在中国由代工商鸿海(2317.TW)生产。

“实际上--如果(在中国)禁令成功--那么相当于在全球发出禁令，会阻止(苹果)从中国出口，”北京东方亿思知识产权代理有限责任公司专利诉讼负责人、前高通专利事务主管Erick Robinson说。

“中国依然不可预知，苹果若败诉会损失很大。”

苹果在美国对高通提起了反垄断诉讼，在英国、日本、中国和台湾也有近十几起诉讼，指控高通对其技术收取不合理的价格。

高通反过来在美国国际贸易委员会(ITC)提出申诉，寻求对苹果的禁令，并在德国提起了申诉。现在又将目光转向了中国。

但律师们称，在中国寻求对苹果的禁令是项艰难的举动。

苹果供应商在中国有数以十万计的员工，因此当局或许会有所顾忌，若禁止iPhone在中国生产可能会打击本国就业。

更重要的是，受访律师表示，两家公司都不太可能让该案走到发出禁令这一步。他们揣测高通的主要意图，是在协商最终和解时增加谈判筹码。

一名驻上海的智产权(知识产权)律师表示，得花上“一两年”的时间才可能让禁令威胁迫在眉睫，但这最终仍将让人坐立难安。

“若真的发出禁令，后果不堪设想，”该名律师表示。他不愿具名，因为苹果和高通都是他事务所的客户。

“这是高通对付苹果的重要筹码。”

**智能手机目标**

高通并未言明哪些型号的iPhone手机将纳入诉讼中，但高通的发言人Christine Trimble则指出，将涵盖iPhone 7。这些专利包括节能技术，以及在较新款iPhone中推出的压力触控(Force Touch)功能。

Trimble向路透表示，“我们在那些诉状中主张的专利并非手机无线技术。”

“这些专利是苹果没向高通付钱就使用的许多高通技术中的一部分。”

苹果表示，高通的诉求“缺乏法律依据”。苹果以前说过，它为所用的专利支付了公平合理的费用。

“全球各地的监管机构均曾做出裁决，认定高通多年来滥用自己的市场地位。该项诉求没有法律依据，而且就像他们的其他诉讼伎俩一样，我们相信这项最新法律行动也将失败，”苹果驻上海的一名发言人士表示。

中国监管机构2015年裁定高通违反中国反垄断法，对其罚款9.75亿美元。台湾公平交易委员会上周表示，将因类似问题对高通罚款7.74亿美元。

**“相互确保摧毁”**

律师表示，苹果可能在中国法院针对高通提起更多的不公平竞争或反垄断诉讼，或者寻求中国专利机构裁定相关专利无效。

苹果可能也会寻求，在等待专利无效判决出炉期间，北京知识产权法院暂时搁置这些专利案件。而后，该法院需要经过一系列庭审，然后才有可能发出禁令。

“鉴于已知情况和各方状况，这种案件不太可能很快发出禁令，”律师事务所Clyde & Co China的知识产权部门主管Elliot Papageorgiou表示。

去年北京一法院下令苹果禁售iPhone6和6 Plus机型，称其与深圳佰利(Baili)100C智能手机在设计上太相似，但今年这一裁决遭撤销。

但禁令要求经常被用来加强谈判地位，在专利诉讼中并没有太大效果。到一家法院对这种案件作出裁决时，涉案产品通常都已经过时，被告公司已经推出了不使用争议专利的新型产品。

“实际情况是，双方应合作并避免相互伤害，”北京的Robinson表示。他估计需要18个月才有可能发布禁令。

“苹果一直在美国和中国给高通出难题；高通拥有专利，只要它想，就可以完全阻断苹果的生产链。”(完)