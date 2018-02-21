焦点：高通提高对恩智浦收购报价 令博通收购意图遭受打击

路透2月20日 - 美国半导体业者高通(Qualcomm)(QCOM.O)周二公布，将收购恩智浦半导体 (NXPI.O)的报价提高至440亿美元。这是高通在力拒博通(Broadcom)(AVGO.O) 1,210亿美元敌意收购过程中所做出的最大胆举动。

这样一来博通就不得不决定，是否坚持保留其收购案中要求高通不得提高对恩智浦收购价的条款。由此可能强化高通拒绝收购的能力，因为这能让股东更好地评估高通作为一家独立企业，是否要比与博通达成交易更具价值。

高通股价收跌1.3%至63.99美元，远低于博通2月5日提出的每股82美元现金加股票的报价，因投资者认为收购恩智浦的最新报价提高了让博通知难而退的可能性。

博通周二表示，正在评估选项以回应高通的动作，并指称收购恩智浦所调高的价码，已远远超过高通再三认定为的“全面且公平”的价码。它称最新交易是把价值从高通股东转移至恩智浦股东。

在接受路透专访时，高通主持董事Tom Horton认为，不管与博通的收购战结果如何，该调高后的交易体现了高通股东的价值。

高通把对恩智浦的现金收购报价从每股110美元提高至127.50美元，取得恩智浦九位股东具约束力的协议，藉此支持收购案。这九位股东总计持有恩智浦逾28%的流通股。股东中还包括对冲基金Elliott Advisors(英国)及Soroban Capital Partners，它们曾带头反对收购恩智浦。

恩智浦半导体股价上涨6%至125.56美元。该股股价近七个月来都处在高通最初收购报价之上，反映出投资者对高通提价的预期。

恩智浦半导体的股东需在现定于3月5日到期的收购要约之前接受收购要约，不过高通在等待中国商务部批准之际已多次推迟了该截止日期。该交易在全球范围内还需获得中国商务部的批准，中国商务部也是唯一一个尚未放行该交易的监管机构。本月的中国春节导致审批被推迟。

根据与恩智浦半导体董事会新达成的条款，该交易的前提是70%的恩智浦半导体股票接受要约，而非2016年10月签署的协议中要求的不少于80%。一旦达到70%的门槛，高通便可通过“第二步(second-step)”交易机制收购整个公司。

在高通对恩智浦半导体发出新收购报价的不到一周前，博通和高通的高管首次会面，就双方的分歧进行讨论。高通称该次会面具有建设性，但重申对价格和监管风险存在一些担忧。(完)