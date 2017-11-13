高通正研拟计划回绝博通的1,030亿美元收购--消息人士

路透11月12日 - 四名熟知内情消息人士周日表示，美国芯片制造商高通(QCOM.O)正准备最快在本周回绝竞争对手博通(AVGO.O)的1,030亿美元收购，为这个史上最大规模之一的收购战争做准备。

消息人士称，高通董事会最快可能在周日会面，以研究这份未经协商的收购提案，并就其策略做出决定。消息人士补充称，董事会开会的准备工作显示，高通打算最快在周一以不充分为由回绝收购提案，不过也可能在本周多花上几天时间准备，再对高通做出完整的回应。

根据消息人士说法，高通执行长Steven Mollenkopf过去几天一直在征求高通股东的意见，认为博通每股70美元的估价低估了公司价值，同时也未反映取得监管机构批准的相关不确定性。

博通执行长Hock Tan本月稍早曾表示，将把公司所在地从新加坡迁回美国，他也已经表示准备发起收购战争。消息人士称，在高通12月8日提名截止日期之前，博通准备提出多位董事人选。这将让高通股东有机会投票改选公司董事会，并强迫其与博通交战。

一些消息人士说，博通也在考虑提高对高通报价的可能性，包括通过增加债券融资，但不清楚博通将选择在何时做出这一行动。

由于该计划尚未公开，消息人士要求匿名。高通和博通未立即回复置评请求。

高通目前与苹果(AAPL.O)存在一项专利侵权纠纷，该公司也在试图完成对汽车芯片生产商恩智浦半导体(NXPI.O)的380亿美元收购案。高通与恩智浦半导体在2016年10月签署了收购协议。博通已暗示不管高通能否完成对恩智浦半导体的收购交易，都愿意收购高通。

恩智浦半导体的股价一直高于高通的收购报价，因包括对冲基金Elliott Management在内的恩智浦半导体股东一直坚持获得更高的收购出价。据一位消息人士说，高通不打算大幅提高对恩智浦半导体的出价，以此作为让博通提高收购报价的防守策略。

高通股价周五收于64.57美元，博通收于264.96美元。(完)