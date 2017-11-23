博通正考虑提高对高通的收购报价--消息人士

路透11月22日 - 消息人士称，通讯芯片(晶片)制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)正在考虑提高对同业高通(QCOM.O)的收购报价。

2017年11月6日，美国加州尔湾，博通的企业标识。REUTERS/Mike Blake

虽然博通提出新报价的时间尚未确定，但公司的收购准备工作显示，除了威胁更换高通董事会外，其并计划向高通的股东提高价码，以施压高通促其进行磋商。

博通执行长Hock Tan曾表示对发动收购战持开放态度，消息人士此前表示博通准备在高通12月8日的提名最后期限前提交董事名单。那些希望高通与博通进行收购谈判的高通股东，可以在3月6日的股东大会上投票支持这一名单。

博通目前的收购报价为1,030亿美元，高通股东每股将获得60美元现金及10美元博通等价股权。消息人士称，博通通过提高股权部分出价的方式提高收购报价，将可避免增加更多债务，公司评级也不会面临进一步压力。

消息人士并称，高通的股东已向博通表示，他们预期每股至少要达到80美元才会令高通同意出售。消息人士表示，博通董事会尚未决定新报价的水平。

消息人士还透露，博通自11月6日提出收购以来已数次要求高通进行谈判。但据消息人士，高通截至目前拒绝了所有这些谈判请求。消息人士称，在宣布出价前的几周内，博通并未与高通进行接触。

消息人士要求匿名，因透露的内容属于机密。高通和博通均未予置评。

博通股价下跌0.44%，高通股价收高2.19%。(完)