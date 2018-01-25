焦点：高通因与苹果独家协议被欧盟罚款12亿美元 称将立即上诉

路透布鲁塞尔1月24日 - 美国芯片生产商高通(QCOM.O)周三被欧盟反垄断监管机构处以9.97亿欧元(12.3亿美元)罚款，因其向苹果(AAPL.O)付费，以换取苹果独家使用高通芯片，排挤英特尔(INTC.O).等竞争对手。

全球监管机构已经对高通开出数以十亿美元计的罚单，并要求其作出改变。上述高通与苹果的合约已失效，该公司已经面临来自英特尔和其他竞争对手的更大竞争。

欧盟的处罚决定，可能使得高通在面对博通(Broadcom)(AVGO.O)发起的1,030亿美元的敌意收购报价时，会更加脆弱。博通称其能够疏通与苹果等客户的紧张关系。

高通表示，将立即就欧盟的决定提起上诉。

欧盟执委会表示，其在2015年展开的调查所涵盖的期间从2011年至2016年，并将高通在LTE基频芯片组中的市场主导地位纳入考量。

“高通向一重要客户--苹果支付了数以十亿美元，后者因而不会向高通对手购买产品。这些付款并非只是价格上的削减，而是一种交换条件，让苹果在其所有iPhone和iPad产品中将仅采用高通的基频芯片组，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在声明稿中表示。

“这意谓着在这个市场没有别的对手能挑战高通，无论它们的产品有多好，”她表示。

该执委会表示，这笔罚金相当于高通2017年营业额的4.9%。

高通法律总顾问Don Rosenberg在声明稿中表示，高通认为其与苹果的协议并未违反欧盟规定。“我们在司法审议上站得住脚，我们将立即展开这个过程，”他说。

高通股价周三收低0.5%报67.98美元。分析师认为，高通遭遇罚款对博通的收购有利。

尽管作出罚款决定，但欧盟反垄断监管机构最近批准高通以380亿美元收购恩智浦半导体(NXPI.O)的交易。目前该交易还需得到中国监管当局的批准，而且恩智浦半导体的部分股东希望价码再提高一些。

维斯塔格在记者会上表示，苹果不会受到这一决定的影响。

这是欧盟执委会自去年9月对英特尔涉嫌垄断进行裁决以来，首次就滥用市场地位行为作出裁定。维斯塔格表示，该裁定为如何证明欧盟所作结论的合理性给出了指引。

包括美国联邦贸易委员会(FTC)在内的其他监管机构也在调查高通与苹果之间的协议。一名熟悉内情的消息人士对路透表示，欧盟反垄断执法机构预计将在数月内，就另一宗案件作出对高通不利的裁决；该案件涉及英国电话软件生产商Icera，该公司后来已被芯片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)收购。(完)