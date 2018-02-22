博通将对高通的收购报价下调至1,170亿美元

路透2月21日 - 芯片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)周三将对高通(Qualcomm)(QCOM.O)的收购报价下调4%至1,170亿美元，因反对高通将收购恩智浦半导体(NXPI.O)报价提高至440亿美元的决定。

高通回应称，博通此举令“本就不足的报价变得更加糟糕”。高通将在3月6日进行摊牌，届时该公司股东将选出由11位成员组成的董事会，并决定是否将控制权交给博通提名的六位人选。

博通表示，由于高通对恩智浦的收购报价过高，因此博通下调对高通的报价。

“高通董事会的行事不符合股东的最大利益，”博通周三在一份声明中称。

CFRA Research分析师Scott Kessler写道，这些动向提高了高通成功收购恩智浦的机率，但降低了博通和高通达成协议的可能。

博通周三还指责高通并未向代理咨询公司Institutional Shareholder Services Inc所建议的那样，在提高收购恩智浦的报价前与博通沟通。

高通周三为收购恩智浦交易的价值辩护，称该交易将为高通扩大市场并节省成本，同时表示博通曾拒绝参与讨论收购高通交易的价值。高通并称，与博通的交易仍面临“监管审批方面极大的不确定性”。

高通股价周三收低0.9%至63.40美元，博通股价收跌0.4%至248.62美元。

高通周二公布，把对恩智浦的现金收购报价从每股110美元提高至127.50美元。

恩智浦股价微幅收高0.03%至125.6美元，接近新收购报价，表明大多数投资者认为这项收购交易将完成。(完)