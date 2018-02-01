高通季度获利优于预期 受益于modem芯片销售劲增

路透1月31日 - 芯片制造商高通(QCOM.O)第一季获利与营收均超过了华尔街的预测，因智能手机和汽车芯片需求激增，弥补了许可收入的下滑。

高通目前正在试图阻止博通(Broadcom) (AVGO.O)企图以1,030亿美元将其收购，而自身正在推进以380亿美元收购汽车芯片制造商恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(NXPI.O)的交易。

高通正在试图让股东相信，通过10亿美元的成本削减计划，以及解决包括与苹果(AAPL.O)专利纠纷在内的许可争议，作为独立公司能够提高盈利。

不过，高通对当前3月财季的获利与营收预测远低于分析师预期，导致其股价在周三盘后交易中小幅下滑。

高通预计第二财季营收为48亿至56亿美元，调整后每股盈余为0.65至0.75美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预测营收为55.8亿美元，每股盈余为0.85美元。

截至12月24日的第一季，高通码分多址(CDMA)技术部门的营收增长13%至46.5亿美元。该业务部门生产手机调制解调器(modem)芯片，以及用于汽车和扬声器等联网设备的产品。

许可业务当季营收下降28%至13亿美元，受与苹果的争端拖累。

苹果去年1月起诉高通，指控高通对芯片的收费过高且拒绝支付之前承诺的约10亿美元退款。

高通第一季录得净亏59.5亿美元，上年同期为获利6.82亿美元，受美国新税法导致的60亿美元一次性支出，以及应对韩国公平交易委员会罚单的8.68亿美元支出影响。

剔除一次性项目，高通当季每股盈余为0.98美元，超过汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.91美元。

营收增长1.2%至60.7亿美元，超过分析师预计的59.3亿美元。(完)