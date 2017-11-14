（修正）高通回绝博通1,030亿美元收购提议 称收购报价过低

（更正：修饰内文第三段措辞，“寻求高通董事会及管理层参与”改为“寻求接洽高通董事会及管理层”）

2017年11月6日，美国加州圣迭戈，高通企业标识。REUTERS/Mike Blake

路透11月13日 - 移动芯片制造商高通(QCOM.O)周一回绝竞争对手博通(AVGO.O)的1,030亿美元收购提议，指称收购价低估公司价值，且将面临监管方面的障碍。

高通股价终场收高2.97%至66.49美元，博通小涨0.02%至265.01美元。

博通称将寻求接洽高通董事会及管理层，其并补充道，已获得来自关键客户及股东的正面回应。

“我们仍相信对高通股东而言，我们的提案是他们所能获得最具吸引力，提升价值的选项，而我们也被他们的反馈所激励，”博通表示。

苹果(AAPL.O)是博通及高通最重要的客户。分析师曾表示，两家公司若能达成协议，将有助于高通解决与苹果的法律诉讼，因为博通与苹果有更紧密的关系。

博通上周发出收购要约欲买下高通，并藉此成为智能手机芯片的主要供应商。

分析师称，博通现在可以提高出价、争夺代理权、或者启动恶意股权交换。

“高通对博通收购要约的‘敬谢不敏’回应并不令人意外，如果博通此时不推动代理权之争，我们才会感到惊讶，”Loop Capital分析师Betsy Van Hees对路透称。

如果博通发动恶意收购，根据高通的公司治理规定，博通可以在12月8日提名截止之前，提交董事会全部11名成员的人选名单。

不过最简单易行的选项将是与高通的董事会谈判，并就更高的价码达成一致。

“我们已经进行过充分的咨询，知道我们手中的所有选项，而且目前尚未排除任何可能，”博通执行长Hock Tan上周对路透表示。

Susquehanna的分析师Christopher Rolland对路透称，高通的合理价格可能介于每股80-85美元，而博通的出价可能最高达到90美元。

分析师称，两家公司可能达成的任何交易都将面对反垄断机构的仔细审查，因为合并后的公司将拥有全球性的高端WiFi业务。

监管机构已经在审查高通以380亿美元收购汽车芯片生产商恩智浦半导体(NXPI.O)的交易。

博通已表示愿意收购高通，无论后者是否已完成买下恩智浦的交易。

Raymond James分析师Chris Caso指出，高通现在需要让投资者相信，该公司保持独立可以创造更高的股东价值。(完)