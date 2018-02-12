高通警告称博通收购交易可能造成客户流失和法律风险

路透2月9日 - 高通(Qualcomm) (QCOM.O)周五警告称，如果接受博通(Broadcom) (AVGO.O)上调后的1,210亿美元收购提议，就可能失去两家大客户；并称看不到监管机构批准任何交易的可能。

高通周四致函博通首席执行官Hock Tan，拒绝了后者最新的收购提议，并在随后的文件中列出对该交易更详细的保留意见。

高通称，两家贡献逾10亿美元收入的客户称，如果上述交易继续推进，就可能将设计业务转出高通，因其对博通继续保持技术领先优势的能力缺乏信心。

博通生产用于手机、服务器等产品的连接芯片，最早于去年11月份接触高通。

博通在第一次提出收购遭拒绝后，提名了数位董事人选以取代高通的董事。高通股东将在3月6日对提名人选进行表决。

鉴于此，高通欲在继续抗拒博通收购的同时，也试图顾及股东的想法，寻求在这两者中达成一种平衡；高通股东呼吁公司，如果能达成具吸引力的协议就该化敌为友。

高通的重要客户包括了苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)，其他客户还包括华为、LG电子、Oppo、索尼(6758.T)、Vivo和小米等智能手机制造商。

高通周四在拒绝博通最新收购条件时，也提出了与对方会面，看看能否弥平彼此歧见。博通对此表示欢迎，但希望双方见面的日期能早于高通所提议的周二，也就是在与代理顾问公司预定的会议之前。

截至周五早上，高通和博通的会议日期尚未确定。

高通周五在文件中还对潜在的反垄断问题表示了关切，称博通即便不会摧毁其价值逾40亿美元的授权业务，也会令该业务受到损伤。

“博通完全忽略了过去五年来的现实情况，即涉及多个监管机构的一些大型、错综复杂的国际并购耗时都超过了18个月。眼下没有‘下一步’举措，”高通称。

博通表示，如果交易未能获得监管机构批准，其会向高通支付80亿美元。

高通周五还表示，对恩智浦半导体(NXPI.O)的现金收购要约延长两周至2月23日。

博通稍早曾表示，其修订后的出价，将视高通以目前披露的每股110美元现金收购恩智浦半导体，还是这项380亿美元交易被终止而定。(完)