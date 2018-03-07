调查：南非兰特料将下跌逾4% 新总统拉马福萨蜜月行情消退

路透约翰内斯堡3月7日 - 南非兰特兑美元12个月后料将下跌逾4%，因投资人开始对兰特进行获利了结，因南非新总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)的改革计划能取得多少成就有所怀疑。

路透周三公布的调查显示，兰特兑美元一年后料来到12.25，低于目前的约11.74。该调查是在3月1-6日进行。

自拉马福萨上月被国会选为总统以来，市场已经上涨。但拉马福萨面临重振经济成长和创造就业的艰难挑战。

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“我们看到兰特一上涨，就会遭遇获利了结，且外界怀疑总统拉马福萨能否让经济转型，”Informa Global Markets新兴市场策略师Christopher Shiells表示。

该最新针对34位汇市策略师所做的月度调查是在南非经济数据公布前进行的。数据显示，南非去年第四季经济扩张3.1%，优于预期且远甚于前一季的2.3%。

“拉马福萨的...重要目标当然应该是要降低对GDP成长的束缚，”Shiells表示。

南非已受惠于难得同步的全球经济扩张，但一些分析师表示，他们担心美国总统特朗普对进口钢铝征税的计划将带来冲击。

荷兰合作银行新兴市场策略师Piotr Matys表示，”如果贸易战全面开打，大宗商品价格下跌，那么兰特将难以守住其可观的涨幅。”(完)