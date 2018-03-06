综述：澳洲央行维持利率不变 但措辞调整表明对经济增长的信心下滑

路透悉尼3月6日 - 澳洲央行周二如期所料维持利率在纪录低位不变，而且听起来似乎对于今年经济增长3%或更高的信心减弱。这是预示该央行未来数月或继续按兵不动的又一迹象。

资料图片：2014年9月，澳洲悉尼，地标建筑之一--悉尼歌剧院。REUTERS/David Gray

澳洲央行预计该国国内生产总值(GDP)”2018年料比2017年加快增长”，完全摘除了对于未来几年增长“高于3%”的说法。

与此同时，分析师也下调了对澳洲第四季GDP的预期。第四季GDP数据定于周三公布，料将显示当季环比增长率从前季的0.6%放缓至0.5%左右。

同比增幅则可能从前季的2.8%降至不温不火的2.4%。

“澳洲央行无疑软化了有关经济成长的措辞，”摩根大通驻悉尼资深经济学家Tom Kennedy称，“我认为这种改变意味着，他们在逐渐又非常缓慢地抽离经济增长3%的目标。”

“薪资增长一直较低，消费自2017年中以来表现也很疲弱，净出口弱于澳洲央行的预期。因此当把这一切归总到一起，数据也就没那么高了。”

分析师对12月前升息可能性的看法平分秋色。利率期货显示直到2019年初央行加息25个基点的概率才会达到100%。

澳洲统计局周二公布数据显示，农村出口下滑及消费者和石油进口跳升，合计为该季国内生产总值(GDP)增幅造成0.5个百分点的拖累。

这使得澳洲第四季经常帐赤字扩大至逾一年最高的140亿澳元(108.9亿美元)。

澳洲央行认为第四季出口减慢只是暂时性现象。

1月零售销售仅增加0.1%，未达到预期的0.4%，受服装和百货商店销售低迷影响。去年12月零售销售下降0.5%。

消费者支出占国内生产总值(GDP)的57%左右。

澳洲实体零售商竞争激烈，不断下杀的折扣无法吸引薪资增长低迷、债务负担沉重的消费者。

澳洲政府支出劲升，成为令人意外的一大亮点，帮助抵消了出口的拖累，出口因天候影响表现低迷。

澳洲统计局周二公布的数据显示，第四季政府支出增加1.7%，经通胀调整后为831.6亿澳元(646.7亿美元)，提振增长潜力。(完)