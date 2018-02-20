（修正）澳洲央行决策者勾勒出利率将平稳前进 因通胀及薪资增长迟缓

(更正：因英文有误，第二段应为“2月”，非“1月”)

路透2月20日 - 澳洲央行本月在其2018年首次政策会议中勾勒出平稳的利率路线图，并指出薪资加速增长是确保通胀回升的必要条件。

澳洲央行2月会议记录显示，决策者对国内前景益发抱有信心，这部分归功于全球经济同步翻扬向上。

然而，他们需要在通胀疲软、收入增长迟缓和家庭债务高企之间进行权衡，意味着利率将暂时保持在纪录低点一段时间。

澳洲央行自2016年8月以来一直将指标利率维持在1.50%不变，为1990年代初期以来，最长一段政策持续稳定时间。

会议记录显示，那已帮助失业率降至5.5%，并使通胀率更加接近央行的2-3%目标区间。

“预计未来一段期间这些目标会有进一步进展，但通胀只可能随着经济增强而渐进地增加，”澳洲央行称。

“如果家庭收入的增长不如预期，那么消费增长就仍有可能低于预估。”

不确定性的一大来源在于消费者支出。创纪录的家庭负债和低迷的薪资增长，使消费者支出一直承压。

就在上周，澳洲央行总裁洛威表示，他希望年度薪资增幅加快至约3.5%左右，目前为2%。

不过这看来较为困难，因为许多公司仍不愿意涨薪，部分原因在于企业难以提高价格。

因此，近期各行各业新签订的薪资协议普遍增幅小于原先，央行助理总裁埃利斯(Luci Ellis)本月讲话中突出了这一不太乐观的趋势。

但也有一些令人欣慰的情况。

上周公布的数据显示，澳洲1月就业继续增长，使得这种增势的持续时间创纪录最长，同时失业率微降至5.5%。

零售销售数据亦表明，自2017年初以来家庭消费疲弱的情况并未持续到12月当季。

此外，政府在公共基建方面的支出提振了非矿业企业投资，而且可能支撑经济成长一段时间。

因此，澳洲央行预测未来几年国内生产总值(GDP)的平均增幅将是略高于3%。

然洛威并不急于升息，近来表示央行没有“充分的理由”在近期升息。

澳洲央行已有逾七年的时间没有升息，为1990年推出官方隔夜拆款利率来最长。利率期货市场表明利率可能还有一年按兵不动的时间。

澳洲央行并警告，澳元升值可能导致经济活动和通胀回升较为缓慢。(完)