澳洲央行维持利率于纪录低点 暗示在政策方面保持耐心

路透悉尼10月3日 - 澳洲央行周二宣布维持隔夜拆款利率于记录低位1.50%不变，并暗示不急于追随全球央行的紧缩脚步，因澳洲面临通胀疲弱和本币坚挺问题。

澳洲央行对薪资增长缓慢和强势澳元表示担忧。强势澳元增强了物价表现疲弱的压力。

“央行正在权衡产出与就业前景，”澳洲央行总裁洛威在月度政策声明中表示。

“汇价上升料将导致经济活动与通胀上升速度慢于当前的预测。”

澳元兑美元随之下跌0.4%至0.7792美元，为两个半月来的最低。相比于年初的0.7200水平，澳元已累计升值逾8%。

澳洲央行上次降息是在2016年8月，旨在应对通缩风险。不过，消费者物价目前依然低迷，涨幅低于2-3%的该央行目标区间。

但决策者并不支持提供进一步刺激措施。目前家庭债务处在纪录高位，相当于可支配收入的190%，增速超过薪资增长。

澳洲央行担心，如此高水平的负债会伤害整个经济领域的支出。因此该央行仍不急于推高利率。

澳洲央行总裁洛威上月坚称，利率应维持不变一段时间。

确实，利率期货市场暗示明年初升息的机率相当小，并预计2018年中之前将升息25个基点。那将会是澳洲央行自2010年11月后的首次升息。

洛威当时说，虽然货币政策的方向没有太大问题，但何时采取这样的行动却仍有疑问。

“利率比较有可能将向上走，尽管不是短期内就会发生，但还是应该为升息作好准备，”他在珀斯的一次会议上说。“我认为，那将是有利于经济的一项进展。”(完)