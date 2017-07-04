综述：澳洲央行求稳维持利率不变 打击澳元下滑

2016年2月11日，澳洲悉尼，一家商店收银台的澳元纸币和硬币。

路透悉尼7月4日 - 澳洲央行周二维持对经济和利率的中性立场不变，与海外其他一些近期暗示有意收紧货币政策的国家央行的立场形成反差。

澳洲央行结束7月政策会议，并维持利率在纪录低位1.5%不变之后，澳元兑美元跌0.005美元。

此前市场揣测澳洲央行的立场将会像欧洲和加拿大央行一样变得强硬起来，投资者因此推高澳元。可事实相反，澳洲央行的声明听起来四平八稳。

“委员会认为这次会议维持货币政策立场不变，与实现经济可持续增长和逐渐达成通胀目标相符。”澳洲央行重申。

澳洲央行这次甚至没有特别提及近期就业形势的回暖，只是提到经济指标依然“好坏不一”。

澳洲官方数据显示，5月经季调后就业人口增幅为远高于预估的4.2万人，连续第三个月取得乐观结果，将失业率推至四年低点5.5%。

澳洲央行并未强调这些数据，甚至导致期货市场调降加息概率。从12月合约来看，升息概率仅为4%，低于周一的12%。加拿大皇家银行澳洲和新西兰固定收益策略主管Su-Lin Ong表示，该央行的声明显示了政策上的“坚定中性立场”。

“最近几周全球央行基调有所转变，鹰派对今天的澳洲央行声明十分失望，我们预计这种情况还会持续一段时间，”她说。

澳洲央行对未来经济增长确实比较乐观，但对国内火热楼市下创纪录新高的家庭债务发出警告，特别是在薪资增长速度处于历史低位的情况下。

该央行担心，家庭债务增速超过收入增长的趋势会侵蚀经济中其他领域的支出。

**消费者给力**

澳洲统计局(ABS)稍早公布的数据显示，澳洲零售商5月再度表现强劲，因购物者大举采买家居用品，表明该国经济在经历令人失望的第一季后，又在加速成长。

5月零售销售较前月增长0.6%，远好于预期的增长0.2%。4月零售销售跳涨1.0%，使其成为2013年底以来表现最好的两个月。

强劲的数据让澳洲央行感到宽慰，央行担忧火热的房地产业债务激增，会影响消费者在其他方面的购买力。

“连续两个月的强劲零售销售表现，表明消费者在推动第二季经济成长方面发挥举足轻重作用，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe称。

但“基本面仍然疲弱，人们担心丢工作或是无法涨薪。所以很难说这就是明确的转折点。”(完)