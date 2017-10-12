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分析：新西兰或将出现中左翼联合执政 央行恐面临重大改变
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2017年10月12日 / 早上7点10分 / 7 天前

分析：新西兰或将出现中左翼联合执政 央行恐面临重大改变

2 分钟阅读

2017年7月2日，新西兰惠灵顿，帆船行经中央商务区。REUTERS/David Gray

路透惠灵顿10月12日 - 新西兰上月大选未有一党取得绝对多数席次，若由中左翼政党合组政府，或将意味着新西兰央行面临重大改变。该行首开全球央行所采纳的通胀目标机制的先河。

工党-绿党联盟若能与新西兰第一党达成结盟协议，由其出面组建政府的机率与执政党国家党相去不远。

28年来，新西兰央行的目标只有一个，那就是使通胀率保持在一个特定区间内。但工党希望将“就业”也列为央行职责，这也是新西兰第一党的目标，新西兰第一党还想扩大新西兰央行的工作重点，把加强对新西兰元兑其他货币的汇率管理也包括进来。

“这是一个巨大的改变。我们拥有超过25年的超级成功的货币政策，且已被全球央行所效仿，”Arthur Grimes表示。他曾在1990年代初期担任该央行首席经济学家，并在2003至2013年担任新西兰央行董事长。他还说，没有经过认真考虑和分析的任何改变都将是“异乎寻常的”。

在力抗1980年代最高升至18%的通胀率后，新西兰最早在1989正式赋予央行独立性，并在当年率先提出官方通胀目标。

尽管新西兰经济规模在全球仅排名第53，但过去30年其经济实验精神和自由市场态度已为其赢得美名。

新西兰设定通胀目标很快就成为全球经济正统惯例。

“我认为大家(起初)对此并没有太认真看待。”前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员Ted Truman称。他16年前曾在新西兰住了一个月，研究瞄准通胀目标。

“五、六年后，这才受到较多尊重，且许多人来到新西兰研究他们是怎么做的...我也因此去到那儿。”

在新西兰央行率先采纳通胀目标当时担任央行总裁的布瑞许(Don Brash)称，这个构想是来自1980年代担任工党政府财长Roger Douglas的一次电视访问。Douglas在访谈中被问及通胀降至10%以下是否满意。

“他说：‘并不，我希望看到的物价稳定是比如0-1%’，我想那是第一次以数字表达了目标的构想。”布瑞许告诉路透。

新西兰通胀目标起初为0-2%，1996年时扩大目标区间，随后在2002年上移至目前的1-3%。

1980年代彻底改革期间，新西兰人均收入下降，但自那之后企稳。过去10年，新西兰就业率持续胜过其他发达国家，而且通胀持续受控。

**双重目标俱乐部**

工党已经表示将坚持上述通胀目标，但也希望将充分就业加入目标，仿效澳洲和美国等国做法。

澳洲央行总裁洛威支持澳洲采用的更广泛使命范围，涵盖了通胀稳定、充分就业和“经济繁荣”。

“这意味着我们能慢慢让通胀回到目标水准，”他最近说，“我们做好了耐心的准备。”

但Grimes认为，历史证明货币政策无法对就业造成持续性影响。

“这就像是某个竞逐卫生部长人选，主张以抗癌药用于治疗心脏病，”Grimes说道。

分析师称，上述的改变提议可能导致新西兰央行升息门槛升高，因央行得在维持通胀受控及确保就业增长的需求之间权衡。这种权衡取舍是其他承担双重使命的央行都需要面对的难题。

“我曾和格林斯潘谈过一次，他对我们只有单一使命深感羡慕，”布瑞许称。“他很了解，万一这两个使命在某个时候发生冲突时，那你要优先考虑哪一个？”

格林斯潘没有回复寻求置评的请求。

**新加坡式政策**

新西兰第一党也支持加大汇市干预，该党党魁彼得斯(Winston Peters)甚至还提议采用一种类似新加坡作法的体系，以汇率目标路径取代官方利率，由央行通过干预来管理汇率波动。

凯投宏观澳洲和新西兰首席经济学家Paul Dales称，这将是“彻底改变”新西兰货币政策，不太可能实现。

他还称，鉴于新西兰央行受限于“交通信号灯”体系，加大央行干预也不太可能，若有任何变动，“将等同于对央行的政治干预”。新西兰央行是根据“交通信号灯”体系，作为干预指引，

不过，工党可能会同意在央行政策目标协议中，除了物价稳定和充分就业以外，还应提及汇率。

“若他们放进类似这样的东西进去，对(新西兰第一党党魁)彼得斯而言将会是口头上的胜利...本质上未必会有什么改变，”新西兰央行前官员Michael Reddell称。

图表：新西兰市场对大选的反应 tmsnrt.rs/2kJbQlV

(完)

编译 王颖/张若琪/杜明霞/侯雪苹；审校 张明钧//蔡美珍/高琦

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