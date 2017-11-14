中国和新加坡需求高企 带动亚太地区住宅投资量创新高--RCA

路透香港11月14日 - 房地产资本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）周二发表的研究显示，随着中国与新加坡对公寓的需求高居不下，今年前三季商业买家收购的租用公寓销售金额达145亿美元，按年增长73%。

此外，住宅市场在大众与机构投资双双激增下，推动亚太地区收益性房地产交易量上涨14%，达1,019亿美元。

“这是亚太地区住宅投资量的历年新高。对投资者而言，市场上价格合宜的物业有限，尤其为办公楼宇更为明显，部分投资者因此转向其他种类的房地产。”RCA亚太地区分析部门资深总监Petra Blazkova称。

她指出，零售类物业因此受益，前九个月的投资量增长了10%，达225亿美元。尽管愈来愈多消费者转而在线上消费，但市场对零售资产的需求量，特别是在商业中心地区，仍然高企。

RCA的研究指，中国开发商在全国各地销售大规模项目，驱使住宅物业交易量在今年前九个月提升了16%，达45亿美元（299亿人民币）。但随着其他收益性物业领域的投资量下滑，期内投资总额下降2%，为223亿美元（1,481亿人民币）。

在新加坡，因政府土地销售活动短缺，集体出售的整体交易案有所增长。集体出售是指由单一买家向单一楼宇中的所有业主购买其产权，而其中房产大部分为私人所有。新加坡在今年前九个月的住宅楼宇购置交易增长了近七倍，达46亿坡元（32亿美元），占全国投资总额的37%。

在收益性物业与开发用地两者的投资方面，香港是亚太地区成长最迅速的主要市场。固定资产的销售量同比提高了38%，达1,147亿港元（147亿美元），开发用地的交易量则翻了三倍，总额达1,342亿港元（172亿美元）。

RCA并指，以下两宗交易尚未拍板，料香港在投资方面将继续有亮眼表现：包括长实集团(1113.HK)以402亿元港元的高价，将皇后大道上的中环中心售予投资者联盟，以及绿景中国(0095.HK)以90亿港元收购8 Bay East商厦的收购案。

Blazkova表示，香港从中国投资者的大量投资中受益良多，内地投资者在今年第三季，亦在亚太地区的房地产市场扮演重要角色。不过在上一季中，中国向外投资的速度开始趋缓，是投资持续成长三年以来的首见。

从年初至今，亚太地区的三大投资热门区域仍为澳洲、中国和日本。不过，有证据显示投资需求已开始转移阵地至新市场或边境市场。

Blazkova指，亚太区所有主要市场均持续面临价格压力，导致收益下跌。在第三季，可以注意到价格增长速度趋缓，在澳洲和东京的情况更为明显。房市成长令租金一并上扬，加上利率短期内预计不会有突升，接下来几个月内市场物业收益将呈缓慢压缩的情况。（完）