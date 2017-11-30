麦格理料腾讯与阿里巴巴继续跑赢大市 回调为重新入市机会

路透香港11月30日 - 反映中国离岸股票表现的MSCI中国指数自上周创出10年新高后掉头向下，但投行麦格理周四指出，仍预期该指数于2018年有25-35%潜在升幅，因腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)等科技龙头股将继续跑赢大市，且股市升幅集中在少数股份身上已经成为新常态。

麦格理中国及香港研究部主管吴嘉俊在记者会上称，相信由科技股引领的大市回调，主要与临近年尾投资者获利盘增加以及美股估值创历史新高有关，但该行预测占指数比重共计三成的腾讯与阿里巴巴于三年内的盈利增长达到150%，意味着即使两支股票于2018年的升幅低于2017年，仍将跑赢大市。

“科技股为投资者提供的是结构性增长，即能持续多年的盈利增长，不能单按估值衡量其投资价值，对于机构投资者来说在市场上并不容易找到替代品，因此相信调整过后投资者会继续入市。”他说。

MSCI中国指数于上周三触及92.98点，是自2007年11月以来新高，惟尚未突破105.51点历史高位。

吴嘉俊并称，如果MSCI中国指数再升30%，市盈率只不过是16倍左右，仍低于长期历史均值。

麦格理建议投资者在新经济板块以外超配个别旧经济行业，包括今年表现稳固的汽车、内房以及材料；并避开银行、保险、券商、综合、建筑、耐用及非必需消费、新能源及环保等等，因收入和盈利有不同程度的增长不足以吸引投资者的眼球，这些行业的基本因素已经反映在其股价之上，无法再为投资者带来惊喜。

个股方面，以超配为前提的首选分别有联通(0762.HK)、华晨中国(1114.HK)、华虹半导体(1347.HK)、复星医药(2196.HK)、万科(2202.HK)、华润水泥(1313.HK)。在等权配置的前提下首选股有百度(BIDU.O)、中海油田服务(2883.HK)以及永利澳门(1128.HK)。（完）