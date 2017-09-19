（重发）专访：中国经济已步入新周期门槛 今年GDP增幅料达6.8%--专家（9月18日）

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作者 沈燕/宿泱韫

路透北京9月18日 - 中国经济是否进入新周期是学界眼下讨论的话题之一。对此，两年前提出新周期概念的中国国家发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪认为，中国的供给侧结构型改革效果正在显效，对中国经济质量的提升显而易见，中国已经步入新周期的门槛，今年GDP增幅预计可达6.8%左右，GDP总量可达82万亿元人民币左右。

他在接受路透专访时指出，中国经济正呈现稳定性，适应性，均衡性和有效性的新周期特点，因此不必太在意GDP的短期波动，未来几年中国经济仍会在6-7%之间波动；但汇率、房地产和债务风险仍需高度重视。

“中国经济的复苏是很不起眼地复苏，是微复苏，是结构型复苏，正从以往的要素驱动转向创新驱动，新动能对经济的贡献正在增加，看看长三角，珠三角涌现出那么多有创新能力的企业。”陈东琪称。

他认为，尽管8月份CPI和PPI均有回升，但仔细分析物价上涨的背后与供给侧改革后有效供给和有效需求的对应性提高有关，因为原来无效供给对应有效需求，就产生供大于求；而现在无效供给减少，同时粮食结构、工业品结构都在升级，在现实中感觉到过剩的东西少了，产品的价格也在提高，这主要是供给侧改革本身的收缩效应。

同时需求端对高端商品的需求仍然强劲，包括企业和家庭个人，企业需要高端产品，智能制造需要更好的钢材；纸涨价和中小企业因环保关停大企业提高价格以及需求水平提高有关。

“今年CPI在2%左右，明年2.5%左右，主要看粮食价格，而PPI不会那么高了。今后几年通胀不会很高，估计在2-3%之间，原因在于一是工业品制造能力很强、房地产价格泡沫正在逐步挤压、粮食生产率提高。”陈东琪称。

他认为，6-7%的GDP增幅对应2%左右的CPI涨幅是一个比较合理的匹配。只要今年CPI在2%左右，PPI在6%左右，应该比较理想，工业经济没有紧缩效应了。

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.3%。

**中国经济步入新周期，开始微复苏**

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，8月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.1%，1-8月固定资产投资同比增长7.8%。

其中8工业增加值增速创年内低点，消费为2月以来低位，投资则跌至2000年以来最低，前个低位是1999年全年的6.3%，也让市场对中国经济下半年承压的忧虑升温。

但在陈东琪看来，经济短期的波动并不影响中国经济步入新周期的乐观判断，预期今年经济比去年平稳向上，下半年也低不到哪儿去，全年会保持在6.8%。

他分析称，从长周期看，中国经济前30年上行后，经过七八年调整，最近一两年在筑底，为下一个长周期做准备，现在处在老周期调整和新周期开始的时间窗。名义GDP去年到了8.5%，已经开始上升了，今年还会加速两个点，结构性改革已经拉开长周期繁荣的序幕。

同时中国经济的稳定性、适应性、均衡性、有效性都有提高。现在看经济增长，不要单纯看速度看总量，更多看结构在改善质量在提升。而结构改善是多方面的，不仅是产品的结构，还有要素的结构、供求的结构、供给和需求之间的结构、地区之间的结构都在变化。

但他也提到，尽管中国经济结构性改善明显，但房地产市场，债务和汇市的风险仍须高度关注。尤其需要防范汇市风险可能引发跨境资金的大进大出，从而对中国经济带来大的冲击。

“房产地市场结构性泡沫目前仍然存在，通过使劲收缩银根挤掉泡沫的办法不太好，要用结构性的办法。而去产能要更多用法治化市场化的方法。”陈东琪称。

他分析称，因为在美元指数进入下降周期，这个周期要持续七八年，并预期美元指数未来可能跌到80，但下跌是渐进的。从这个角度讲，要管控调节好外汇市场，一方面要加大外汇市场改革，另一方面也要保持市场稳定，保持国际资本供求、跨境资本流动稳定性。

“数量的崛起可能是崛起的1.0版，关键是质量的崛起，我们现在正走在路上。”陈东琪乐观地称。（完）