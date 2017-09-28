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美国波士顿联储总裁称通胀将反弹 需加息以避免经济过热风险
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2017年9月28日 / 凌晨1点22分 / 21 天前

美国波士顿联储总裁称通胀将反弹 需加息以避免经济过热风险

1 分钟阅读

路透纽约9月27日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，美国通胀只是暂时性疲弱，失业率也在下降，这种情况下，需要定期加息以避免经济过热。

美联储内部一些人担心，今年通胀率会降至1.4%，进一步低于美联储2%的目标，罗森格伦对此不予理会，增强了美联储决策层的鹰派队伍。

他还强调了暂停逐步加息的风险，称通胀或资产价格可能急升进而止住经济复苏，收紧政策是“适当的缓解风险”。

罗森格伦表示，美国经济“有可能错过可持续的状态，”因此采取措施避免这种情况“像是保险，现在值得一做”。罗森格伦今年对货币政策没有投票权，但其政策建议在过去几年显示出先见之明。

“规律且渐进地撤除货币宽松似乎是适当的。”他在纽约对Money Marketeers债券交易商组织称。“决策官员不应对疲弱的当前通胀数据过度反应，当前低迷的通胀普遍被认为是暂时的。”

根据上周发布的预测和美联储主席叶伦周二的讲话，联储的核心决策制定者似乎同意罗森格伦的观点，认为通胀应会反弹。根据路透调查，交易员预计12月升息的机率约65%。

罗森格伦称，他不担心可能直到明年春天都一直维持低通胀。他预计美联储青睐的物价指标直到2018年底都将上升，同时目前在4.4%的失业率将进一步下降。

与此同时他说，过去一个月重创美国的飓风的效应，未来一段时间将使经济数据“明显阴云罩顶”，让美联储行动考量上更为复杂。(完)

编译 李爽/张若琪 审校 王丽鑫/陈宗琦

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