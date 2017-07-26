香港个股：碧生源拟将北京商业项目证券化，并在中国发起类REITs计划

路透香港7月26日 - 从事保茶产品及减肥药生产的碧生源控股宣布，董事会已决议批准将集团一项位于北京市的商业物业证券化，并在中国发起类REITs计划，估计可募得约3亿元人民币净额。

公司的声明称，该项物业为位于北京西四环北路160号的玲珑天地中心D座。公司全资附属公司北京澳特舒尔保健品开发有限公司将参与北京中联国新投资基金管理公司（基金管理人）发起设立的基金，并认购基金的全部次后级份额。

在取得相关境内交易所的监管批文后，专项计划管理人将发起设立资产支持专项计划（即类REITs计划）并发行资产支持证券，类REITs计划将以募得资金向基金份额持有人收购全部基金份额，北京澳特舒尔或碧生源任何其他全资附属公司将认购类REITs计划的全部次后级资产支持证券。

碧生源表示，目前玲珑天地中心D座物业部分对外出租及部分自用，类REITs计划不会影响基础资产的运营模式。由于公司将是基金的唯一次后级基金份额持有人，也将是类REITs计划唯一的次后级资产支持证券持有人，且在实施过程中，公司将作为基础资产的资产运营服务商进行基础资产的运营和招商工作，因此，该项目不会导致基础资产自公司的资产负债表剥离。

碧生源周二收盘报0.59港元。（完）

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