雷诺-日产-三菱联盟推出创投基金 计划五年投资10亿美元

路透东京1月10日 - 雷诺-日产-三菱联盟表示正在设立创投基金，计划五年最多投资10亿美元，此为主要汽车厂商透过投资初创公司，藉此来适应行业快速变迁的最新动作。。

三家企业在声明中称，这将是直至2022年的这段期间汽车行业中最大的企业创投基金。

传统以单独经营为基础的行业模式受到优步(Uber)等付费使用服务，以及拼车和共享平台的威胁；同时汽车行业朝电动化和自动驾驶方向发展，更突显了该模式所面临的挑战。

声明称，在设立首年，该基金料将投资至多2亿美元，可能投资的关键领域包括汽车电动化、自动驾驶系统和人工智能。

雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)将提供40%融资，日产汽车(7201.T)提供40%，剩余20%由三菱汽车提供。

上周路透曾报导该计划。消息人士称，该基金在荷兰注册为合资公司，由前银行家Francois Dossa执掌；Dossa曾担任法国兴业银行(SOGN.PA)巴西业务主管，之后负责日产汽车的巴西业务。

该基金名为Alliance Ventures，首笔交易将是向美国固态无钴电池材料开发公司Ionic Materials进行战略投资。

另外，这三家汽车生产商合并年度研发投资超过85亿欧元(102亿美元)。(完)