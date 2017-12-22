人民币综述：点心债日渐式微 是否还能重见天日？

作者 张金栋

资料图片：2010年11月，中国香港，电车上的人民币标识。REUTERS/Tyrone Siu

路透上海12月22日 - 因市场深度不足以及政策层面支持下降，2017年离岸人民币债券(点心债、含存款证)发行量不出意外将创下六年来最低水平；同时也因为有效供给有限，海外人民币资金的配置需求看上去则仍然较旺。分析人士预计，在人民币汇率大概率持稳的前提下，离岸人民币资产仍具备较高的配置价值。

分析人士认为，从供给端角度看，受人民币国际化步伐放缓以及与政策导向等影响，点心债市场逐渐萎缩是正常现象。且点心债市场还面临境内债市进一步开放和机构海外发债多元化，特别是美元债等多重挤压，在发债成本不占优势的情况下，前景仍不甚明朗。

“从投资角度看，只要有新券发行，认购倍数大都在2倍以上。”一位信投基金经理人称，“其实市场规模在不断减少，供给不足以应付需求所致。”

点心债市场规模在2014年达到高峰。路透统计数据显示，包含存款证在内，2014年发行量达到近6,000亿元人民币(含债券3,345亿元)，但2015年8.11汇改导致人民币贬值以及随后的贬值预期和人民币大幅回流，令点心债市场持续萎缩。

到2017年，点心债发行量已经萎缩到2,123亿元(含债券为894亿)，而到期量则为3,749亿元(含债券2,272亿)，到期量创出最大值。据评级机构穆迪统计，今年前三季度点心债新发规模仅270亿元，是2016年全年发行额的21%。

点心债发行和到期情况示意图：reut.rs/2BZdMxM

点心债自身其实是具有一定优势的，分析人士指出，点心债发行年限相对较短，且相对收益较高，虽然流动性较差，但在法律、评级、结算等方面均符合国际投资人的要求，因此点心债仍然是值得考虑的投资标的之一。

一外资行企业部人士称，关注点心债市场的人已经不多了，但点心债也给看好人民币资产，而又不愿意进入境内银行间债市的国际投资人提供了配置机会。

**多重挤压**

虽然点心债有配置价值，但由于人民币国际化步伐放缓，以及监管层缩限资本外流等举措导致离岸人民币资金池持续处于低水位，加上境内债市开放加大程度，而离岸发美元债也是管理层鼓励的方向，融资成本不占优的点心债市场前景仍较迷茫。

“点心债本身也是人民币国际化的一个重要组成部分，但这两年人民币国际化步伐明显放缓，接下来也还没看到进一步拓展的空间，政策层面逐渐往回收，加上资本管制等原因，点心债市场逐渐萎缩是正常现象。”中国社科院世经政所国际金融研究室副主任肖立晟称。

2014年以来中国财政部每年在港发行两次各140亿元的点心债，但今年首次下调了发行规模，11月底财政部在港仅发行65亿点心债，其中40亿元2年期的定价为3.9%，20亿元5年期定价为4.1%，5亿元10年期定价为4.15%；相较本周财政部进行的5年期国债随买操作收益率为3.8870%，明显低于离岸。

“海外发行机构认为市场深度不够，难以取得大量资金的印象，也阻止机构借新还旧。”前述基金经理人称，但如果明年境内外利差仍较窄，这会给机构发点心债提供一些支持。

虽然今年人民币出现企稳反弹，贬值预期也明显淡化，但离岸人民币存款规模今年三月底探底5,073亿元低点后回升力量明显不足，10月底的数据未为5,403亿元，较低点仅回升约330亿元，仍仅为2014年底的一半多一点。

除此之外，分析人士还指出，中资机构海外发美元债一方面符合政策指引，另一方面境内融资成本上升，加上人民币企稳反弹，也增加了机构发美元债的兴趣。而境外发美元债手续简化以及债券通开通也进一步削弱了点心债市场连接境内外市场参与者的角色。

穆迪稍早前报告指出，2017年前9个月中国发行人发行的美元债券总额达到1,494亿美元，较2016年的全年发行规模高出三成以上。

分析人士普遍认为，短期内看不到点心债市场能复苏的迹象，“今年的美元债发得比点心债要多得多，明年点心债是不是能够能够重新起来，我还是持审慎态度。”社科院肖立晟称，“总体上看不到太多机会，政策上也没什么支持。”

明年点心债到期余额仍有2,690亿元(含债券1,805亿)，新发量能否覆盖到期量，还未可知。

中国银行(香港)高级经济研究员应坚表示，点心债市场要重新活跃起来，政策支持力度要加大，除吸引境外机构继续发行熊猫债外，亦要积极推动政策性银行、商业银行及企业更多利用点心债市场，并鼓励一带一路顶目通过离岸人民币市场融资。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 20,742.0 53

渣打 9,397.2 29

东方汇理 8,634.2 24

交银 8,400.0 4

法巴 2,647.6 8

总计 65,466.5 160

**本周市场动态**

--国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数环比降0.09%至121.39，结束连续五个月升势，上月修正后为升0.28%。11月人民币名义有效汇率指数降0.02%至117.87，结束连续三个月升势，上月修正后为升0.20%。

--中国央行副行长易纲称，资本项目可兑换实际上是一个相对的，没有特别绝对的概念，中国在官方文件上没有设立资本项目可兑换的时间表，这是一个渐进的过程，且总体来讲开放改革和人民币的国际化风险是可控的。

--决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议本周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完）