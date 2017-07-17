中国需提高人民币国际金融计价交易功能 助推人民币国际化--报告

路透北京7月16日 - 中国人民大学国际货币研究所周六发布“2017人民币国际化报告”称，国际金融人民币计价交易已成为支撑人民币国际化的重要贡献因子，强化人民币金融交易功能具有现实紧迫性，中国应抓住国际金融市场调整的机遇期，深化国内金融改革，努力提高人民币国际金融计价交易功能。

报告显示，2016年人民币国际化指数（RII）震荡调整，截至2016年四季度，人民币国际化指数（RII）为2.26，同比下降29.8%，但不改长期上升趋势；2016年人民币的国际贸易结算驱动力减弱，但国际金融交易驱动力有所增强。

“人民币国际化需要建设成熟、深度的国际金融中心作为支撑，可以按照短期货币市场、中期债券市场、长期多层次股权市场的顺序，形成完整的人民币计价、交易的国际金融市场。”报告称。

报告指出，在货币国际化的过程中，政府推动是必须的，但也要给市场留出自由发展的空间。金融市场的发展要稳中求胜，重视各金融市场之间的联系，打通“政府-市场-企业”的传导机制，共同推动人民币国际化。

报告并指出，对外直接投资能够多渠道扩大人民币使用范围，发挥高效的杠杆作用，可以成为人民币国际化重要的助推器。在跨国公司主导国际贸易的新形势下，扩大直接投资可巩固中国贸易地位，并为中资金融机构走出去、发展离岸人民币业务提供市场和动力。

报告建议，要通过顶层设计和相关法律、政策的国际间协调，为充分发挥直接投资对贸易、离岸市场等的杠杆撬动效应创造良好的条件；同时建立健全国家风险管理机制，提高金融、制造业的对外投资比例，提升中国跨国公司的贸易主导权和定价权，扫清贸易人民币计价结算的障碍。

报告并建议，大力建设和发展人民币债券市场，以提高国际债券市场中人民币占比作为综合评价人民币国际化程度的重要指标和阶段性任务之一。将人民币债券市场作为中国提供全球“安全资产”的主渠道。

“要继续完善国内人民币债券市场，建立人民币国债市场做市商制度，增加短期限国债发行量，完善利率结构曲线，增进债券市场流动性，以此吸引非居民更多参与国内债券市场。”报告称。

此外，中国还需改变多头监管现状，建立统一的债券市场监管框架，逐渐解决国内企业和机构到国际市场发行和交易人民币债券的政策障碍。产品创新是做大做强人民币国际债券市场的关键，未来应该重点发展资产支持债券、熊猫债、木兰债等产品。

报告建议，要充分发挥中国金融体系由银行主导的独特优势，防止资金“脱实向虚”，将贸易路径作为人民币信贷拓展的主要策略选择。鼓励企业和金融机构更多走向“一带一路”沿线国家和新兴经济体，加强相互间在海外并购、市场拓展、技术升级、能源收购等重点项目方面的合作。高度重视海外资金池建设，完善人民币离岸市场定价机制，增加人民币信贷对全球投资者的吸引力。

报告指出，人民币金融交易功能的实现最终取决于是否有一个功能强大的外汇市场。建议深化外汇市场交易层次，适时放松前置交易管理要求，为人民币外汇电子化交易创造更大的发展空间，同时应促进新产品研发，健全人民币外汇交易体系。鼓励各家金融机构开发适合自身实际情况的特色柜台外汇交易系统，促进交易方式从交易所转向柜台，广泛融合各类交易主体的需求，形成功能强大，安全高效的交易网络。

报告同时建议，进一步健全和完善人民币跨境支付清算体系，做到系统运行时间覆盖全球；系统服务涵盖外汇、证券交易等金融交易。适应直接投资、人民币债券市场、人民币国际信贷市场的发展需要，加快弥补法律短板，逐渐完善与人民币国际化相适应的清算体系法律制度。鼓励公共征信与市场征信共同发展，依据中国市场特征制定评级标准，尊重国际惯例，努力打造国际公信力，为扩大人民币金融交易增添新动力。（完）