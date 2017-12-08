瑞士信贷上调2018年油价展望 因OPEC减产执行情况不错

路透12月7日 - 瑞士信贷(Credit Suisse)周四上调2018年油价预估，原因是石油输出国组织(OPEC)减产执行情况不错，经济合作暨发展组织(OECD)的库存水平可能因此在明年恢复正常。

“我们的模型继续预期2017年1月实施的限产协议保持很高的执行率，直到OECD原油库存水平降至五年平均水平--我们的模型预估会在2018年第三季发生，”Credit Suisse Equity Research分析师称。

该行还称，需求增长情况较好，加上尼日利亚、利比亚及委内瑞拉供应中断，中东局势紧张，这些都可能加速恢复平衡的进程。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国同意延长减产协议至2018年底。

瑞士信贷将2018年布兰特原油价格预期从每桶53美元上调至60美元，将美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预期从每桶50.50美元上调至56美元。

但该行下调了天然气价格预期，因预计强劲供应将抵消长期需求增长改善的影响。

该行将2018年天然气价格预期从每百万英国热量单位3.50美元下调至3.10美元，将长期价格预期从3.25美元下调至3.00美元。(完)