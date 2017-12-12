亚洲股市明年将续升 最看好中国、印尼和泰国股市--瑞银

路透上海12月12日 - 国际知名投行--瑞银（UBS）最新报告称，亚太区明年经济前景依然乐观，企业盈利和经济活动将继续保持稳健，除日本以外的亚洲股市有望进一步上涨，最为看好中国、印尼和泰国股市。

该份名为《审时度势》的2018年展望报告认为，明年全球经济增速将持稳于3.8%的较好水平，目前几乎没有证据表明经济衰退即将到来，这为股票营造良好的大环境。不过，明年美国等部分央行预计加息和继续货币收紧，这将令全球主要金融市场波动性加剧，个股回报差异扩大，对冲基金等另类投资将因此受益。

瑞银财富管理亚太区首席投资总监陈敏兰表示，“即将步入新的一年，我们战术性看多亚洲地区，并依然保持亲风险立场。亚洲经济前景向好，且创新将成为该地区的下一波驱动力。”

MSCI亚太(不含日本)指数今年来涨幅接近三成，MSCI中国指数同期涨幅近五成。

不过她提醒，在货币政策和地缘政治局势充满不确定性之际，投资者应确保自己拥有充分多元化的战略资产配置。

报告指出，在未来一年，除日本外的亚洲区将出现所有行业盈利增长局面，这是近10年来首见，预计将为亚洲（除日本外）股票带来13-14%的回报率。2017年落后的板块将奋起直追，包括银行、互联网股票以及东南亚（印尼、泰国）的金融和消费品企业。

“我们继续看好该地区，对中国、印尼和泰国持加码头寸。”报告称。

报告还指出，由于上年基数较高、亚洲地区通胀上升以及美元走软，预计明年亚洲（除日本外）货币兑美元涨势温和。各货币间的表现将明显强弱有别：韩元、台币、泰铢、新加坡元和马来西亚林吉特兑美元将走高；印尼盾、印度卢比和菲律宾比索走势有望维持稳定。人民币兑美元应会温和升值，但在贸易加权基础上仍然呈现贬值。

瑞银财富管理亚太区投资总监及首席中国经济学家胡一帆在周二电话会上表示，明年中国经济增速预计由今年的6.8%左右降至6.4%左右，实现更有质量的增长。增速下降主要是因为房地产投资和地方基建投资增速放缓、以及为了防范金融风险继续推进去杠杆等。

她说，中国新的经济增长点正在涌现，例如制造业升级换代、环境保护、国企改革和供给侧改革等，上市公司业绩将继续成长；而人民币汇率保持区间波动，人民币兑美元的波动区间仍将在6.5-7之间。（完）