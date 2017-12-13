中国经济总量料在2028年前成为全球第一大经济体--交研中心

路透北京12月13日 - 中国交通银行金融研究中心周三发布报告预计，在未来中长期内，中国经济增长速度仍将放缓，不过投资、消费和出口都存在较大的结构升级空间，经济总量可能在2028年之前超越美国成为全球第一大经济体，人均国民收入在2035年之前达到高收入国家中等水平，综合国力将明显增强。

这份“新时代中国经济发展趋势展望”称，从投资、消费和出口三驾马车的未来增长空间看，由于受到基数较大等诸多条件的约束，未来总量增长将会进一步放缓。但投资、消费和出口都存在较大的结构升级的空间，通过结构升级实现中国经济从原来的高速增长过渡到中高速增长是值得期待的。

“根据全球经济发展经验，几乎所有国家达到中上等收入水平之后经济增速都有放缓。”报告称，未来经济增速继续放缓是必然，但增速放缓的幅度和程度就取决于通过深化改革开放和鼓励创新等措施提升全要素生产率带来的经济潜力释放的情况。

报告指出，目前固定资产投资占GDP比重已经非常高，而投资效率却在下降，目前资本形成总额占GDP的比重只有45%左右，从投资占GDP的比重来看，经济增长空间不大；从投资的金融支持来看，中国杠杆率继续上升空间也不大，依靠货币和信贷投入来拉动投资，会导致整个社会杠杆率的持续上升，风险可能越来越大。

另外，从能源和环境的角度看，投资拉动经济增长的粗放式增长模式也难以为继。

而未来投资增长空间在于提升投资效率和改善结构。虽然从总量来看，中国固定资产投资增长的空间不大，但是由于投资的效率较低，如果能够持续提升投资效率，改善投资结构，投资仍然有较大潜力可挖。

出口方面，随着国际贸易保护主义逐渐抬头，中国出口在全球市场的份额再继续上升的压力会越来越大。从出口的具体产品来看，中国有很多产品在全球市场已经位居首位，未来继续增长空间有限；从主要贸易伙伴来看，目前中国已经是全球主要经济体的第一大进口来源国，未来继续增加份额的空间不大。

报告称，中国加工贸易的国际竞争力已经开始下降，从上世纪九十年代最高时的接近60%下降至目前的34%，这也表明出口导向型加工贸易在中国已经遇到了瓶颈。

未来中国出口增长的空间在于提升出口产品的附加值。通过产业和贸易结构的升级、国内技术创新能力的提升、产品品质的提高等手段，实现中国制造从“低端”向“中高端”、“大”到“强”、从来料组装加工到自主设计创造等的转变，中国国际贸易大国的地位不但能够维持住，而且还可能会在全球产品的价值链上赚取更多的收益。

不过，目前中国人均收入处于快速增长阶段，将带动消费能力提升，“2016年，美国个人消费支出占GDP的比例是69%，而同期中国居民的最终消费支出占GDP的比例只有39%，未来中国居民消费增长的空间巨大。”

值得注意的是，未来可能因国民收入的分配不合理，人口老龄化，养老、教育、医疗等社会保障制度方面的不健全以及贫富分化扩大等因素，制约消费的增长。同时，随着网上消费的迅速兴起在改善消费环境的同时提升居民的消费倾向，居民消费将从商品消费为主向服务消费为主转变，居民消费由必需品向可选消费品升级，未来消费结构将不断升级。

报告称，未来随着中国经济总量和人均收入的持续增长，中国的综合国力将明显增强。主要体现在经济结构明显改善，区域经济更加协调；经济增长质量明显提升，创新能力显著增强，创新型国家基本确立；生态环境持续友好，人民安居乐业幸福感持续增强。

中国央行货币政策委员会委员樊纲此前表示，货币政策会基本保持中性，不会刺激经济，也不会紧缩；这两年中国经济应该是在低谷徘徊，比较平稳，2017年经济保持6.5%-7%的增长不是问题。（完）