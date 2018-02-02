瑞银上调中国今年GDP增速预测值至6.6% 称主要受益于出口和服务业

路透北京2月2日 - 国际投行--瑞银证券宏观经济研究团队周五发表报告，上调中国2018年及2019年GDP增速预测，分别至6.6%和6.4%，主要受益于出口和服务业活动强劲，并指出人民币汇率应不会被用于应对中美贸易摩擦，将2018年底人民币对美元预测从6.4调至6.2。

以下为瑞银报告原文概要：

瑞银证券宏观经济研究团队近日发表最新宏观研究报告，上调2018年及2019年GDP增速预测，并指出这是由于瑞银全球团队大幅上调了对全球经济的预测，特别是欧洲和美国的消费和非能源投资很可能非常强劲，而且美国还将会受益于其减税政策的影响；虽然中美贸易摩擦可能加剧，宏观经济研究团队依然认为出口增速可能超过之前的预测，基建和房地产投资可能逐步放缓，前者受制于地方政府融资约束，后者受制于信贷收紧和销售放缓；受益于出口和服务业活动强劲，依然预计今年居民收入将稳健，并支撑整体消费。以下是报告的主要观点：

上调2018年中国GDP增速预测至6.6%、2019年GDP增速预测至6.4%

我们将2018年中国实际GDP增速预测从6.4%上调至6.6%，2019年实际GDP增速预测从6.3%上调至6.4%，主要是由于瑞银全球团队大幅上调了对全球经济的预测，特别是欧洲和美国的消费和非能源投资很可能非常强劲，而且美国还将会受益于其减税政策的影响。虽然中美贸易摩擦可能加剧，我们依然认为出口增速可能超过之前的预测。我们依然认为基建和房地产投资可能逐步放缓，前者受制于地方政府融资约束，后者受制于信贷收紧和销售放缓。受益于出口和服务业活动强劲，我们依然预计今年居民收入将稳健，并支撑整体消费。

需注意官方数据进行的修正

在支出法的分项构成方面，我们提醒读者注意官方发布的数据存在一定问题，且在过去两年表现得愈发明显。在解读今年的官方增长数据时，应注意去年的“挤水分”修正了部分城镇固定资产投资和GDP支出法分项的历史数据，导致官方数据显示的2017年内需增速被低估。

大宗商品和油价上行

主要考虑到去年年末较高的翘尾因素以及最近油价上行的影响，我们将2018年PPI增速预测从2.8%上调至3.5%。同时 ，我们将2018年CPI预测上调0.2个百分点至2.7%，主要来自全球油价和核心CPI通胀上行，不过人民币升值可能会部分抵消进口价格上涨。我们的基准预测依然是央行不会调整基准利率，不过如果CPI连续超预期，则央行有可能在三季度加息一次。

贸易摩擦可能加剧，但宏观影响较小

我们预计2018年中美贸易摩擦可能加剧，未来美国将继续针对某些行业和产品采取措施，但最可能的结果是双方通过协商达到某种程度的妥协。中国的反应将相对克制、避免导致摩擦升级。虽然部分行业和产品出台的关税和限制措施会对相关行业和股票产生负面影响，但我们认为贸易摩擦对中国整体出口或GDP增长的影响将非常小，因为全球经济复苏应可以支撑今年中国出口增速超过我们此前的预期，从而抵消贸易摩擦带来的拖累。

人民币汇率应不会被用于应对中美贸易摩擦

在弱美元的环境里，中国可能更希望通过允许人民币升值来缓和人民币贬值的担忧。考虑到过去一段时间美元对其他主要货币超预期贬值、且瑞银全球宏观团队上调了欧美经济增速预测，我们将2018年底人民币对美元预测从6.4调至6.2、2019年底预测从6.3调至6.1，主要是反映了美元较弱这一基本情况。

1月宏观数据前瞻：估计CPI季节性回落、新增信贷强劲增长 1月仅有部分数据公布，并且会受到春节效应的干扰。我们估计即将公布的1月宏观经济数据将显示： CPI由于春节效应有所放缓，PPI由于基数效应有所下行，出口增速有所放缓，新增信贷季节性强劲增长但整体信贷增长小幅回落，外汇储备由于估值正向贡献而继续小幅上升。（完）