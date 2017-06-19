瑞银称近两周沪深港通呈现南冷北热 MSCI纳A预期抬头

路透上海6月19日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺周一发表最新A股策略周报，沪深港通近期呈现南冷北热的新情况，部分原因是海外投资者对于MSCI或将于本周宣布纳入A股有所预期。

瑞银证券是国际知名投行瑞银的中国合资券商。周报指出，近两周在沪港通和深港通机制下，南下资金放缓，北上资金提升。这两周港股通日均净流入仅6.9亿元人民币，明显低于年初至今日均17.9亿元的净流入金额；而北向交易日均净流入12.1亿元，高于年初至今日均的9.5亿元。

报告认为，南下资金减少可能是因为：其一是港股年初至今涨幅较大，恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE分别上涨16.48%和10.54%，因此部分投资者选择获利了结；其二是港股近期走势偏弱，缺乏赚钱效应；其三是上周香港金管局跟随美联储加息25个基点，短期内市场风险偏好承压。

数据显示，近一个月北向资金买入的A股仍然主要集中在大消费和医药领域。

周三北京时间凌晨4:30，MSCI明晟公司(MSCI.N)将公布年度评审结果，已三度被否的MSCI纳A计划本次能否顺利闯关亦将揭晓。由于MSCI今年提出一个新的纳A计划，市场普遍认为今年A股被纳入该国际指数的成功概率较高。（完）