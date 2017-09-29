法巴银行称美联储升息放缓将提升CMBS和新兴市场债券吸引力

路透东京9月29日 - 法国巴黎银行资产管理的债券投资负责人表示，美联储的升息步伐可能慢于预期，因此产生的金融稳定将使商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)等资产更具吸引力。

法国巴黎银行驻纽约的固定收益投资负责人Dominick DeAlto表示，以美元计价的新兴市场债券也是该公司青睐的资产之一，这些债券的收益率(殖利率)远高于美债。该公司管理着5,660亿欧元的资产(6,660亿美元)。

自美联储上周表示保持12月升息的计划不变之后，全球债市大幅下跌。

美联储所谓的“点阵图”也暗示，决策者们预期除了12月的升息之外，明年再升息三次。如果美联储12月升息，这将是今年的第三次。

本周美联储主席叶伦的讲话进一步加剧债市卖盘。她说美联储需要继续升息，即便通胀疲软。

但DeAlto指出，法巴资产管理预计2018年只会升息两次，除非美联储升息过于仓促，否则金融市场将会维持稳定。

“目前为止，美联储在点阵图上态度一直相当积极。值得肯定的是，美联储持续修正它有点鹰派的预测，向市场预期靠拢，而目前为止市场的预测一直是比较接近现实，”DeAlto称。

“只要美联储继续修正而没有作出政策失误，市场应该会维持相当稳定。”

他表示，在因为通胀率疲软，使得债券收益率持续相对较低的环境下，法巴将增加在风险较高但收益亦较高的债券曝险，而非低收益的主权债。

DeAlto表示，法巴资产管理超配美国CMBS，特别是由零售业贷款支持的CMBS。

“基于对美国零售业的担忧，加上气候因素的短期冲击，CMBS出现相当大幅的下跌，特别是由零售公司及购物中心租约支持的CMBS。我们认为这个下跌反应已经有点过头。”(完)