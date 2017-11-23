明年新兴市场债券料涨7-8% 前几个月走势或震荡--摩根大通

路透伦敦11月22日 - 美国投行摩根大通周三称，全球经济继续稳健增长的前景应会令2018年新兴市场债券上涨7-8%，不过前几个月走势可能波动较大。

该行对新兴市场十大主题进行分析时称，包括墨西哥、南非、巴西及巴基斯坦在内的一系列选举日程，也可能为市场注入活力，新兴市场债券投资者则会看到流通中的硬通货债券规模首次超过1万亿(兆)美元。

泛新兴市场经济增长率升至4.8%，不包括中国则增长3.6%，而通胀率仅略高于3%，应当令近期的上涨走势保持不变。

“至于新兴市场信贷，我们预计主权债利差交易收益率为7%，新兴市场公司债利差交易收益率在6%；而两项利差预计都将收窄约50个基点，以抵消美国利率上升的影响，”摩根大通分析师称。

“随着改善的新兴市场基本面受到冲击，我们预期新兴市场货币兑美元可能会有几波涨跌期。”

不少里程碑应该也会吸引注意力。

借款成本低廉，预期会使新兴市场硬货币主权债发行规模达到1,360亿美元，而这将使未偿还新兴市场主权债总额突破1万亿(兆)美元大关。

此外，尽管整体流入新兴市场债券的资金可能从今年创纪录的1,100亿美元降至约800亿美元，但对包括中国债券在内资产的需求料将使“本地”货币债券的资金流入首次高于“硬”货币债券。

“我们将伺机在新兴本地市场逢低买进，并预期新兴市场硬货币债券利差会收窄。”

新兴市场本地债券净发行量料将较上年同期成长4%，而新兴市场公司债总发行量料将总共达到4,420亿美元，齐平2017年创纪录的步调。

按国别看，摩根大通分析师表示，他们对墨西哥的评级建议从“超配”下调至“中性”。

他们并维持对欧洲和非洲适度超配的评级，包括乌克兰和哈萨克斯坦(超配)，罗马尼亚和南非(低配)，科特迪瓦(超配)，加蓬(低配)。

在拉美地区，相对于秘鲁和玻利维亚，其建议超配阿根廷、巴西和墨西哥石油(PEMEX)；同时建议低配亚洲新兴市场如巴基斯坦和马来西亚国家石油公司(Petronas)。

“对于新兴市场企业债，我们建议超配拉美，对亚洲和新兴欧洲持中性看法，而低配中东。在各地区中，拉美的基本面改善空间最大且收益最高，”他们补充称。(完)