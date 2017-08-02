欧元升值料拖累欧洲企业获利 但金融股或受益--摩根士丹利

路透伦敦8月1日 - 今年欧元升值可能对欧洲企业获利和股票估值构成拖累，正在成为当前财报季的一大关键主题。摩根士丹利也加入大型券商行列，发出欧元升值冲击出口商的警告。

今年投资者再度热情高涨，让欧洲股市很是欣喜，但最广泛的欧洲股指却连续两个月下跌，原因是面对欧元大幅反弹，投资者抽走了部分资金。

摩根士丹利的策略师警告称，欧元升值10%会抹去5-8%的欧元区企业获利，并给一年后的区内生产总值(GDP)带来大约0.7个百分点的拖累，原因是出口下降。

根据汤森路透I/B/E/S，按照当前的预测，2017年欧洲企业获利料将增长12.4%。

根据摩根士丹利，欧元年内至今已大涨逾12%，目前徘徊在两年半高位。这对该地区而言可能是一大问题，因该欧元区企业来自区内的成本为54%，营收则为48%。

摩根士丹利称，首当其冲的是科技硬件、食品、饮料及烟草和家用品企业，因这些行业的海外敞口规模最大。与此同时，银行、房地产及公用事业企业则可能因海外敞口规模最低而受益。

“金融板块是最后剩下的净升级源，”摩根士丹利策略师在客户报告中称。

摩根士丹利还称，近几年因欧元贬值而获益的股票似乎很脆弱，譬如英飞凌、法雷奥(Valeo)、Faurecia、Nokian Tyres和Tods等。(完)