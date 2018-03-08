高盛预计2018年全球原油需求仍将增长

路透3月8日 - 高盛周三重新发布2018年全球原油需求增长185万桶/日的预估，因今年开局强劲且第二季需求可能加速，尽管近期有略为放缓的迹象。

“1月原油数据显示，全球需求强劲增长，与进入2018年后经济势头强劲的情况相符，”高盛分析师在一份报告中表示。

高盛将最近油价下滑归因于季节性因素，称过去10年的数据显示，称现在需求疲弱情况在第一季出现，而历史上是在第二季出现。

“这种新模式显示，尽管预计第二季需求增长可能低，但季节性需求低点可能已经出现，今春需求增长可能增加，”分析师指出。

高盛指出，虽然上周公布的多项经济数据低于市场预期，贸易纷争及关税措施也可能打击石油需求，但其影响料将是缓慢的，而且可能被美元贬值所抵销。

“我们持续预期2018年整体宏观局势仍将有利石油需求，我们对2018年需求增幅的预测维持在185万桶/日，远高于市场普遍预期，”高盛分析师称。

高盛指出，上述石油需求增幅预测高于今年页岩油及其他非OPEC产油国的增速，将导致第三季库存进一步下降，跌至五年平均水准以下，引发油价另一波涨势。

国际油价周四持稳，受需求稳健支撑，上日油价下跌，因美国原油产量创纪录高位且库存上升。(完)