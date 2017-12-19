恒生料2018年香港经济增速放缓至2.8% 就业及股市效应减退

路透香港12月19日 - 香港恒生银行(0011.HK)周二发表报告指出，预计2018年香港本地生产总值（GDP）增速放缓至2.8%，因香港已接近全民就业，加上股票价格亦达近10年的高位，对支持香港经济继续改善的空间有限。

报告指出，2018年的GDP增速低于2017年预测的3.6%，惟与市场基本一致，且仍高于过去五年2.4%的平均增长。

“倘若美国税改计划刺激美国经济增长加快，进而对亚洲出口的需求上升，或本地企业投资在近期下跌后有所反弹，明年实际经济增长或会高于我们的估计。”恒生首席经济师薜俊昇称，“然而，美国进一步加息可能带来的资金流出以及内地经济可能放缓，则会为本港经济带来下行风险。”

对于有评论认爲明年香港银行有机会调升最优惠利率，成爲抑制消费和投资增长的另一因素，恒生认为，利率上升带来的影响将属温和。

该行指出，作为衡量银行间流动性指标的银行体系总结余大约1,800亿港元，规模仍然庞大，只有在大量资金流出香港、港元汇价转弱至7.85，而且银行体系总结余降至极低的水平，香港银行才有诱因提高利率以获取港元资金。

“尽管美国联邦储备局逐步收紧货币政策意味着明年香港银行调升最优惠利率的机会将上升，但资金流出（若有）的速度和规模以及利率调升的确实时间仍存在较大的不确定性。”薜俊昇说。

恒生预计，2017年香港GDP增长3.6%将是自2011年以来的最大增幅，主要受惠于环球经济增长趋势，而首三季香港劳工市场紧张、资产价格上扬皆为商品和服务消费带来支持，失业率处于较低水平。另一方面，恒生指数.HSI较年初上涨约30%，私人住宅价格指数亦升逾10%，都为消费带来财富效应。（完）