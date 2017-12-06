2018年香港恒指料升15-20% 看好医疗及金融板块--工银国际

路透香港12月6日 - 工银国际周三称，预计2018年香港恒生指数.HSI升幅达15-20%，因中国经济持续向好、企业盈利改善以及估值相对其他市场吸引，板块方面则看好医疗保健和金融。

工银国际研究部副主管涂振声在记者会上指出，今年以来恒指累计升约三成，表现优于环球成熟市场，明年港股与A股都会面临资金面的压力，但由于全球的流动性泛滥的局面难有根本性的改观，估值的压力相对有限。相反，海外加息温和，市场估值较低以及中国内地资金的流入，将推高股市。

“预计恒指在2018年较2017年将有15-20%升幅，因为市场对中国经济看法改善，中国经济反弹带动企业盈利继续增长，而港股较美股等发达市场仍存在明显低估。”他说。

根据工银国际2018年全球经济展望及投资策略报告，美国明年还有机会加息三次，美联储的基准利率在明年末时或提升至2%的水平。同时，随美联储逐步按季度提升缩表规模、欧洲央行在三季度后也可能结束购债计划，全球流动性在三季度以后将面临实质性的收缩，这将影响全球的风险偏好及债市表现。

全球流动性于明年第三季后可能出现拐点，而香港证监会此前公布拟在明年第三季于沪深股通实施投资者识别码制度（实名制），但涂振声认为，实名制不会对国内资金南下投资港股造成影响。

“实名制是中国政府加强跨境资监管的措施，以规范资金可能违规行为，对大部分投资者都不会有影响。”他说，“推行（实名制）反而有利于中港两地资本市场进一步互联互通，例如新股通的开通。”

他并指出，国内资金经沪深股通流入港股的趋势持续，其中一个原因是内地投资者希望投资于腾讯(0700.HK)这类国内股市缺乏的股票；若果互联互通机制得以扩大，将吸引更多资金流入香港市场。（完）