中国券商股票质押业务存风险 或面临坏帐和估值压力--瑞银

路透上海2月12日 - 瑞银集团中国合资券商瑞银证券周一发布最新策略报告称，国内券商在股权质押业务存在潜在风险，或将面临坏帐和估值双重压力。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺在报告中指出，目前两市有近两千只股票跌破平仓线或警戒线，但国内的减持相关规定，却使股票质押出资方不能快速减持。券商是股票质押业务的最大出资方，若股价持续下跌则券商将面临坏账风险。

以下是报告主要观点摘录：

股票质押业务概况及目前风险资产规模

据估算，目前未解押个股市值约4.3万亿元（2月8日收盘价），质押方出借资金合计2.3万亿元（交易时对应市值*45%），其中券商占比63%、银行16%、信托公司15%。假设平仓和警戒线分别为维持担保比例140%和160%，目前跌破平仓线和警戒线的个股数分别为801支和1161支，质押市值分别4,400亿和8,400亿。从总量而言，风险仍在可控范围内。若再跌10%，则跌破平仓线和警戒线的个股数将达到941支和1266支。

减持新规减缓出资方强制平仓

股权质押市值中限售股占比23%，主要为大股东质押。通常股价接近警戒线时，质押人可通过增加抵押品(股票、现金或房产)获得流动性。风险主要发生在质押率较高的公司。据统计，质押率超40%的股票仅71只。出资方若需平仓，仍需遵守减持新规，即“90日内通过竞价交易至多减持总股本1%”及大宗交易所得股票“半年内不得减持”的规则。

券商是股票质押最大的出资方，或面临坏账和估值下滑双重压力 银行参与质押业务较少且自身体量较大，上市信托公司参与规模也较小，我们认为银行信托受影响不大。券商是质押最大出资方(自有和第三方资金各占50%)。17年证券业股票质押利息净收入约100亿元，收入占比3%。目前平仓线距成本仍有30%的空间，安全边际较高。但新规限制下难以快速减持，若股价持续下跌则券商将面临坏账风险，我们认为券商估值存在下行压力。

投资者或选择规避质押占比较大的个股

我们预计，若投资者所持股票质押率较高，则可能更倾向于减仓，以规避股价击穿平仓线后、质押出资方的持续抛压。我们认为股权质押平仓的系统性风险并不高，但股权已经击穿质押强平线，且单笔质押为股本的5%不到的，可能面临被质押出资方强平的风险。（完）