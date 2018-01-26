预计人民币短期维持单边升值 惟年中小幅贬值--Natixis

路透香港1月26日 - 法国第二大银行集团BPCE旗下投行--法国外贸银行（Natixis）周五称，预计人民币的单边升值在短期会持续，但未来几个月将有更多双边波动；未来经济基本面并不足以支撑人民币一路高歌，预计会在年中小幅贬值。

“由于投资减退带来的经济增长放缓，人民币兑美元汇率进一步上升的空间有限，未来经常帐户结余大幅削减的情况也难以出现。因此，我们预计人民币会在年中小幅贬值。”该行亚太区首席经济学家艾西亚评论称。

以下为艾西亚的评论摘要：

人民币在2018年强势登陆，打破了自2015年8月的兑美元汇率的最低点，一度突破了6.35。美元疲软是这一轮人民币单边升值的主要推手，不过利好的国内市场也推波助澜。中国经济在四季度保持了中高速增长，出口有所回升，资本外流也基本得到控制。同时，CFETS人民币指数由于人民币兑欧元贬值了3%左右，保持相对稳定。

银行间拆借利率，特别是1月期SHIBOR，得益于流动性环境的改善，在年初小幅下降。央行为了平衡财政存款，在年底有意减少了公开市场操作，而迈入新年后，央行对流动性控制有所放宽。为了应对去杆杆和美联储加息，今年有一定的加息风险，不过为了稳定增长，加息步伐应该会保持平缓。

受到估值效应助推，12月份外汇储备继续增加至3.14万亿美元。银行/客户持有的外汇头寸也在12月小幅增加，说明国内结汇增加，在一定程度上增加了对人民币的需求。

我们预计人民币的单边升值在短期会持续，但未来几个月将有更多双边波动。我们认为央行不会紧跟美联储的步伐加息，所以利差将持续存在。而未来，经济基本面并不足以支撑人民币一路高歌。由于投资减退带来的经济增长放缓，人民币兑美元汇率进一步上升的空间有限，未来经常帐户结余大幅削减的情况也难以出现。因此，我们预计人民币会在年中小幅贬值。（完）