人民币兑美元年内料稳定 2019年后将脱离贬值--法兴

路透北京7月14日 - 大型投行--法兴银行中国经济师姚炜周五称，预计人民币兑美元汇率年内将保持稳定，今年底预测值为6.92，明年还有小幅贬值，但从2019年后将逐渐脱离贬值周期。

她在媒体会上表示，从外部因素来看，美国经济可能从2019年起开始衰退；而中国内部经济正在好转，且金融去杠杆抬升了资产收益率，加上对资本流出的有效管理，均对人民币汇率形成了支撑。

“去年人民币贬值压力大，与中国国内资产泡沫有关，国内流动性泛滥在一定程度上导致了资本流出压力增大；今年人民币没有继续跌，金融去杠杆是一个重要因素。”她称。

法兴银行的数据显示，中国非官方海外资产占GDP的比重从2014年起快速上升至接近30%，但是占M2的比重和占非金融部门负债的比重近五年来没有明显变化，分别维持在15%和10%附近。

根据法兴银行的预测，人民币兑美元汇率2017年底为6.92、2018年底为7.08、2019年底为7.17,、2020年为7.13、2021年为6.88。

姚炜并指出，未来中国央行将继续把人民币对一篮子货币保持稳定作为软目标，央行干预汇市的压力得到了抑制，但并没有完全消除。

“一篮子货币也是一个过渡性的指标，货币逐渐放开才是最适合一个大国的选择，让人民币汇率未来主要受中国国内货币政策影响。”她称。

姚炜并称，美国这轮经济周期已经到了第七年，目前已经有了一些周期乏力的迹象，包括美联储加息增加了偿债负担，以及美国企业利润率开始下滑。如果特朗普的减税计划能部分实现，那么可以将美国经济衰退推迟到2019年，否则美国经济将更早的进入衰退。（完）