特朗普集团对俄罗斯人的地产出售可能涉嫌洗钱--调研公司

路透华盛顿1月18日 - 美国众议院情报委员会的民主党议员Adam Schiff周四称，调研公司Fusion GPS创始人Glenn Simpson在国会的证词表明，特朗普集团(Trump Organization)对俄罗斯人的地产出售可能涉嫌洗钱。

该委员会公布了11月14日与Glenn Simpson闭门面谈的记录。Fusion GPS聘请了一位前英国间谍，调查当时还是总统候选人的特朗普的竞选团队与俄罗斯方面的关系，并整理出一份档案。

“这些记录显示了对特朗普集团可能与俄罗斯人进行了洗钱操作的严重指控，”Schiff说。

特朗普集团否认了这样的指控，称其没有根据。

该委员会的另一位民主党议员Jim Hines则寻求缓和Schiff的说法，他对CNN称Simpson“没有提供证据，我觉得这点很重要。他提出了指控。”

美国国会展开了三项对特朗普竞选团队涉嫌通俄的调查，众议院情报委员会正在进行其中的一项调查。特别检察官穆勒(Robert Mueller)则正在牵头另一项由美国司法部进行的调查。俄方对美国情报机构关于其干涉美国2016年大选以帮助特朗普的结论矢口否认，特朗普亦否认与俄罗斯有勾结。

Simpson在他的证词中称，他的公司对特朗普地产在纽约、迈阿密、巴拿马城(Panama City)及多伦多的公寓销售进行了仔细的调查。

“我们看到了实为洗钱操作的买卖模式，”他说道。

特朗普集团首席律师Alan Garten称，Simpson提到的交易主要涉及特朗普授权冠名的地产，而非特朗普拥有、开发或销售的地产。

“这些指控出于多种原因完全是在瞎说，毫无根据，”Garten说。(完)