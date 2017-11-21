中国财政部称资源税法征求意见稿出台 水资源立法条件尚不成熟

路透北京11月21日 - 中国财政部公布资源税法征求意见稿指出，对开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气，免征资源税；从深水油气田开采的原油、天然气，减征30%资源税；可组织开展水等资源税改革试点，待立法条件成熟后再通过法律予以规定。

资源税的应税产品为矿产品和盐，矿产品是指原矿和选矿产品。周一稍晚刊登在财政部网站的征求意见稿指出，从衰竭期矿山开采的矿产品减征30%资源税；从低丰度油气田、低品位矿、尾矿、废石中采选的矿产品亦可减20%资源税。

“国务院可以组织开展水等资源税改革试点。待立法条件成熟后，再通过法律予以规定。”意见稿称。资源税一般实行从价计征。

自本法施行之日起，中外合作开采原油、天然气并缴纳矿区使用费的中国企业和外国企业，依照本法规定缴纳资源税，不再缴纳矿区使用费。

征求意见的截止日为今年12月20日前。

此前，1993年12月，国务院发布《中华人民共和国资源税暂行条例》，自2011年11月起，中国陆续实施了原油、天然气、煤炭等资源税从价计征改革，自2016年7月起全面实施改革，对绝大部分应税产品实行从价计征方式，建立了税收与资源价格挂钩的自动调节机制，增强了税收弹性。

数据显示，从1994年至2016年，全国累计征收资源税7,972亿元人民币，年均增长14.8%，其中2016年征收资源税951亿元。总的来看，资源税制度已比较规范和完善，制定法律的条件已基本成熟。（完）

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