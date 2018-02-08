（更正）路透固收展望2017年评奖结果出炉 汇添富拔得综合奖头筹

（内文金融债奖项第三名“鹏扬投资”有误，应为“鹏扬基金”）

路透上海2月8日 - 2017年中国经济总体平稳，货币政策坚持中性基调，不过因货币市场利率上行幅度较大，加之美联储已开启升息步伐，中国央行年内三次上调公开市场逆回购、MLF以及SLF等政策利率。

此外，宏观调控将降杠杆防风险作为主线，随着金融强监管来临，同业业务踩下急刹车，推升负债端成本并重压债市；更为剧烈的波动也使得准确预测的难度进一步加大。

面对如此复杂的市场环境，汇添富基金、银华基金、长江证券脱颖而出，斩获2017年路透中国固定收益市场展望综合奖前三名。

以下为本次展望各分项奖前三名获奖名单：

资金面：1.汇添富基金；2.邮储银行（金融市场部）；3.北京银行。

宏观：1.渤海证券；2.平安资产；3.中银基金。

外汇：1.农业银行；2.银华基金；3.中信银行。

国债：1.海通证券；2.北京银行；3.银华基金。

金融债：1.海通证券；2.汇添富基金；3.鹏扬基金。

信用债：1.浦发银行；2.长江证券；3.平安资产。

本次调查共有86家参与主体。其中，银行类31家、包括保险资产管理公司在内的资管类14家、证券类22家，以及包括私募在内的基金类19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)