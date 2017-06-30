调查：企业获利与经济复苏双料加持 欧股今年两位数涨幅可期

路透伦敦6月29日 - 欧洲股市料将继续乘着投资者乐观人气的东风，在企业获利反弹、经济增长复苏、以及政治风险缓和的加持下，今年录得两位数涨幅。

根据路透过去一周对经纪商、基金经理与分析师所做的调查，今年欧元区蓝筹股涨幅料接近11%，明年上半年预计将进一步上涨。

从国别来看，西班牙股市.IBEX表现将最为突出，调查预估今年或有将近20%涨幅。

若指数表现一如调查预估，那么今年欧元区股市表现将胜过其他多数全球主要股指，与近几年情况形成鲜明对比。最近几年获利成长疲弱以及政治风险上升损及欧股人气，尤其是对外资而言。

“在发达市场股市之中，欧洲仍是我们青睐的地区。经济活动活络。财报季有强劲表现，正向动能料将持续下去，”锋裕投资(Pioneer Investments)全球资产配置研究主管Monica Defend表示。

路透调查显示，Euro STOXX 50指数可能继续挺进，在明年中之前测试2015年所见的水平。

至2017年结束，西班牙股指料将一马当先，表现居于各国之首，而其他主要市场预计也会录得不错的涨幅。

路透调查预估中值显示，德国DAX指数.GDAXI与法国CAC40指数.FCHI今年涨幅将超过13%。意大利股市.FTMIB也将上扬11%。

调查显示，从目前到年底，法国CAC指数与西班牙IBEX指数都将上涨5%，德国DAX指数涨3%。(完)