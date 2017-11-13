《路透精英汇》澳洲基建投资机构IFM Investors放长线布局亚洲

路透悉尼11月13日 - 澳洲第二大基建投资机构IFM Investors称，随着该基金扩大在亚洲的版图，将在日本规模宏大的私有化背景下把投资目标瞄准日本机场。

IFM Investors执行长Brett Himbury称，该公司还计划在今年底前在首尔开设办事处，以应对韩国投资资金流入增长之势，并在香港和东京办事处增聘投资经理人数。

“在日本你得有耐心，要放眼长远。我们一直本着这一原则，在日本已有四年时间，目前进展非常好。”Himbury周一在路透2018年全球投资前景峰会上接受采访时称。

“随着安倍晋三政府继续推出他们的政策，我们希望在安倍政府推动的经济发展进程上扮演积极角色，所以我们将增加对日本的投资和投入。”

日本政府背负的债务是国内生产总值(GDP)的两倍多，该国政府正在推动通过全部私有化或租赁协议方式来整改基础设施，以使经济焕发活力。

Himbury说，IFM还考虑经济合作暨发展组织(OECD)经济体的海港和机场，因为这些项目与经济增长，而非政策相关。这只管理着980亿澳元(750亿美元)资金的基金持有全球32个基础设施资产的权益，其机构投资者中超过一半在北美。

Himbury说，他在今年稍早与特朗普政府的高层人士会面，推荐了IFM的与养老基金合作的模式。和多数美国投资者只投资7-10年不同，IFM计划的是长期持有并管理它的收购资产。

“凭借这些，我们可以长期投资资本支出，改善服务质量，提高获利，创造就业和让政界人士重新当选，”Himbury说，“在美国，我们重点关注运输行业，尤其是海港。”

特朗普已承诺在未来10年进行1万亿(兆)美元的基础设施投资计划，将投资全国道路、桥梁、机场和运输系统。

Himbury还说，IFM还关注中国的一带一路计划，但指出其中很多项目是由中国政府所有的政策和商业银行提供资金。

“在其他不像中国这样拥有雄厚资金的国家，我们找到了很多机会，这些地方的需求也非常大，”Himbury说。(完)