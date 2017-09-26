《路透精英汇》贝莱德呼吁亚洲交易所在允许双重股权架构时引入保护机制

资料图片：2015年4月，香港，港交所门前飘扬的中国国旗（右）和港交所司旗。REUTERS/Bobby Yip

路透香港9月26日 - 贝莱德(BLK.N)亚太地区投资管理事务主管Pru Bennett周二表示，如果香港和新加坡的证券交易所允许有双重股权结构的公司前来上市，则需要引入股东保护措施。

由于新上市公司数量减少，以及越来越多的亚洲初创企业选择赴美上市，新加坡交易所(SGXL.SI)和香港证交所(0388.HK)均已提出新的规则，允许设有不同投票权架构的公司前来上市。

Pru Bennett在路透金融监管峰会上表示，引入这些变化或无法帮助吸引潜在的首次公开发行(IPO)候选公司。这些公司主要选择在纽约上市。

作为全球最大的资产管理人，贝莱德反对香港和新加坡引入上述变化，因担心亚太地区的公司治理遭遇进一步打击。

“交易所检视自身的规定，以便确保适恰，并吸引到合适的公司，以及确保上市公司一定程度的多样化，这是正确的，”Bennett在她香港的办公室称。

“(不过)我们不支持加权投票机制和双重股权架构。我们认为这有可能损害股东的权利。”

几年之前，包括阿里巴巴(BABA.N)和搜索引擎公司百度(BIDU.O)在内的中国科技巨头都选择在纽约而非香港上市。而最近，新加坡又眼看着纽约抢走了本土电子商务和电子支付公司Sea Ltd的10亿美元新股发行交易。

“这些公司，特别是中国网络公司选择在美国上市的原因有很多，双重股权，加权投票制是其中一个因素，但我不相信这是主要原因，”Bennett表示。

根据研究公司Activist Insight，2017年上半年亚洲公众维权活动宗数几乎比2013年和2014年增加了一倍，有38家公司被投资者要求提高透明度，或是给与小股东更公平待遇。

但该公司称，尽管起初维权活动激增，但2017年全年的维权活动料将从2016年创纪录的78宗降至65宗。

Bennett说，未来几年，来自于美国对冲基金Elliott Management这样的投资者的股东行动主义将在亚洲继续盛行。

但她说这种行动也不太可能激增，因为亚洲本地市场的一些公司由少数大股东控制，因而降低了维权活动成功的可能性。(完)