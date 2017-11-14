《路透精英汇》美联储领导层易人 但仍会坚持现有政策--贝莱德执行长

路透纽约11月13日 - 在美联储领导层更换一事尚未尘埃落定的时候，全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)(BLK.N)的执行长Larry Fink也没有十分担心过，尽管他的确因为联储对美国公债收益率曲线的操作而感到烦恼。

资料图片：2016年10月，日本东京，贝莱德日本总部的企业标识。REUTERS/Toru Hanai

特朗普总统不久前选择美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)接班叶伦担任下一届美联储主席，Fink称之为“安全而明智的”选择。

“我并不担心过渡问题，”他在纽约召开的路透2018年全球投资展望峰会上表示。

纽约联储的重要性位居美联储12家地区储备银行之首，其也将迎来总裁的更换，Fink同样对此持乐观态度。上周纽约联储总裁杜德利宣布将在2018年中期从总裁的位置上退下来，比多数人原先的预期早了一年。华尔街最大的银行以及贝莱德这样的资产管理公司，每天都要和纽约联储进行大量交易。

“填补纽约联储主席的空缺将非常容易，”Fink说。

虽然Fink未指明受青睐的人选，但表示前贝莱德高管、曾在美联储和财政部任职的费雪(Peter Fisher)将是一位非常有资质的人选。

“费雪似乎是一个合适的人选，”他说。费雪目前在达特茅斯学院塔克商学院担任高级讲师。

市场消息人士说，其他潜在继任人选包括纽约联储市场部主管波特(Simon M. Potter)、纽约联储市场部高级副总裁洛根(Lorie Logan)以及波特的前任、目前在对冲基金D.E. Shaw任职的Brian Sack。

在对美联储领导层表明信心的同时，Fink还对美国债市令人担忧的迹象表达了忧虑。受美联储升息影响，短期公债收益率在上升，但由于基本没有通胀压力，长期收益率并未上升。

收益率曲线“趋平”通常与经济增长放缓联系在一起，收益率曲线倒挂--短期收益率高于长期收益率--通常是经济衰退的前兆。两年期与10年期美债之间的利差从去年12月的135个基点缩窄至目前的约71个基点，最近还曾触及10年来最窄水平。

图表：美国公债收益率曲线--一个经济前兆？ tmsnrt.rs/2zARiCo

美联储在过去两年累计升息1个百分点，Fink认为美联储下月再度升息0.25个百分点基本上毫无悬念。他说，明年是否会像决策者目前预估的那样再升息三次，则是另一个问题。

“我认为他们将视数据而定，他们每次都如此，”Fink说，“他们将在12月收紧政策，然后暂停观望，如果市场没有出现任何障碍，他们将在3月再次行动。”

但是，如果美联储推动收益率曲线出现倒挂，那么将给股市造成麻烦。

“倘若收益率曲线呈现平直或倒挂情况，可能会导致股市回落，”Fink称。(完)