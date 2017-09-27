《路透精英汇》英国央行预期退欧前会有130件营业执照申请

路透伦敦9月26日 - 英国央行副总裁兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)表示，该央行预期欧洲有130家金融企业会申请英国退欧后继续在该国营业的执照。

伍兹表示，关于欧盟金融企业在伦敦的分支是否必须转换成子公司，并且受到审慎监管局的直接监管，他必须在圣诞节前做出决定。

他要求银行业者提出详细计划，因应英国在没有新贸易协议或欠缺过渡协议的情况下于2019年3月退欧的状况，目前已收到逾400个回覆。

这些回覆当中，“对外企业”或总部设在英国、希望保留欧盟其他地方客户的银行业者，其想法要比“对内企业”或总部设在欧盟其他地方、希望继续服务英国客户的银行业者要更加深入。

“我们目前得敦促境外公司推进其想法，”Woods对路透金融监管峰会称。

“我们在英国可能至少看到130份申请本地运营许可。这个数目相当大，但我想我们能处理得了，”Woods周二称。

Woods周二称，如果未来几周欧盟和英国没有达成过渡协议，他还有两三个月时间来决定分支转换问题。他今年稍早表示，在伦敦的欧盟银行业者或许得要申请成为子公司，这么做得涉及在本地建立资本及储备，成本巨大。

Woods预计未来几十年，伦敦将继续作为全球最大的金融中心之一，此前一些政客和分析师预计英国脱欧将导致伦敦金融城失去全球金融枢纽的地位。

伍兹同意上周公布的路透调查结果。调查指出，如果英国被拒于欧洲单一市场之外，那么未来几年迁离英国或转去海外创立的金融工作岗位将约有10,000个。

“你们的调查似乎没错，”他表示，“我得到的数字可能稍微低一些，但基本相去不远。”

不过他表示，未来可能还有更大规模的行动，取决于谈判结果，以及金融企业对于在海外建立业务运作的适应程度。

伍兹表示，与欧洲建立的新贸易关系，可能让英国免于成为“规则接受者”，即必须将欧盟的规范复制到英国法规中，才能维持市场准入。

“要在对规范没有任何发言权的情况下运作重要的金融中心，对我们来说将是非常不智的，”他说道，不过他也表示不会试图放松管制。

伍兹还表示，英国银行业准备推出新规，旨在保护国内零售客户在2019年前不会受到较高风险业务的伤害。

一些大型银行一直在游说争取更多时间，宣称英国退欧让业务分隔变得更加复杂与耗费成本。

伍兹表示，目前银行业位于实施新规的“高峰”，并称这对银行业者来说是“艰难的手术”，但“目前为止情况还算顺利”。(完)