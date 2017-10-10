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《路透精英汇》明年原油供应料增加 OPEC无力承担停止减产后果--贡渥CEO
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2017年10月10日 / 早上6点17分 / 8 天前

《路透精英汇》明年原油供应料增加 OPEC无力承担停止减产后果--贡渥CEO

1 分钟阅读

资料图片：2013年10月，英国伦敦，贡渥执行长Torbjorn Tornqvist出席一次会议。REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦10月10日 - 贸易商贡渥(Gunvor)的执行长Torbjorn Tornqvist对路透表示，石油市场正在恢复平衡，但石油输出国组织(OPEC)面对明年非OPEC供应量增加的情况，无力“承担停止”减产的后果。

“在我们看来，OPEC无法承担停止减产的后果，因为有更多石油进入市场，问题就在于‘需求增长幅度足以吸收这些新供应吗’？”Tornqvist在路透全球商品峰会上表示。

他说，2017年的市场再平衡与2016年的情况不一样，在当前市场机构下，油品库存下降，海上原油库存几乎被清空。

“不管怎么样，我们认为油市并未失衡，”他说。

但他说，总体原油库存“仍偏高”。

OPEC秘书长巴尔金都表示，虽然油品库存降至仅比五年均值高出2,500万桶左右，但原油库存仍高出约1.45亿桶。

贡渥预计，美国、巴西、加拿大和哈萨克斯坦这四个非OPEC产油国将为2018年的全球石油产量增加约150万桶/日。

“这四国的产量加在一起相当庞大，非常可能的情况是，他们的产量增长至少可以等同于我们所预期的需求增长水平。”Tornqvist表示。

Tornqvist称，有鉴于OPEC过往的种种限产行动，他预计“OPEC可能将限制(产出)，以免市场再度出现供应过剩。”

OPEC下一次的政策制定会议将于11月30日在维也纳举行。

当被问及对布兰特原油未来12-18个月的价格预估时，Tornqvist回答称，如果“OPEC继续保持一定的限产纪律”，并且需求增幅在150万桶/日，那么油价或将仍保持在50-60美元区间的上端。（完）

编译 徐文焰/高琦 审校 白云/张若琪

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