《路透精英汇》欧盟银行业管理局主席：应从地方着手解决银行过多问题

路透伦敦9月27日 - 欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)表示，欧洲银行过多(overbanking)的问题应先从地方层级着手，使之可以更容易取得节约成本的效果，并为跨境整合铺路。

资料图片：2016年9月，欧盟银行业管理局主席恩瑞亚参加与欧盟经济与金融事务委员会成员的辩论会。REUTERS/Yves Herman

恩瑞亚指出，10年前爆发金融危机迫使政府纾困银行业以来，一直存在着过于分散以及各国过度缩减支出问题。

恩瑞亚在路透金融监管峰会上表示，“我认为未来数月及数年扭转此一趋势应该是明确的政策目标。”

“我认为在需要减少过多产能的背景下，初步阶段的整合发生在那些营销网络重叠的银行身上可能是合理作法，因这是有可能实现节约成本并提高效率的作法，”恩瑞亚表示。

他的评论是回应有关媒体报导意大利裕信(UniCredit)(CRDI.MI)可能有意与德国商业银行(Commerzbank)(CBKG.DE)合并的相关问题；裕信已经驳斥相关报导。

“或许在初步阶段，主要在国家或区域的层级上实现整并是自然的作法，但的确这最终应该朝向更大规模的跨境整合发展，”恩瑞亚称。

对于银行业即便仍能完全符合资本规定，报酬却持续低于资金成本的问题，英国央行副总裁兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)也提出两大关切。

伍兹在路透峰会上表示，首先，银行业发现难以筹集更多资本。“因此这是一个重要的紧急应变动作，我们希望所有的金融机构都有这样的准备。”

“其次，这很自然而然地会创造出承担过多风险的诱因。因此银行业者若能够让股东权益报酬率(ROE)更加接近股本成本，我会比较放心。”(完)