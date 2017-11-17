《路透精英汇》日股若能突围关键水平将迎来长牛--日本邮政银行投资长

路透东京11月16日 - 日本邮政银行(7182.T)投资长Katsunori Sago说，日本股市正面临关键水平，若能明确升破当前水准则将迎来长期牛市。

资料图片：2015年8月，日本东京，东京证交所员工工作场景。REUTERS/Yuya Shino

Sago在路透2018全球投资峰会中说，日本邮政银行已成立一个内部的股市投资团队，但暂时采取观望立场，因为其想入手的股票目前价格较高。

他表示，东证股价指数.TOPX正在测试1,700-1,800点左右的强劲阻力区，市场已有超过25年的时间受限于此。

东证指数上周曾高见1,844点，但后来回落至1,761点。

“自我展开职业生涯以来，东证股价指数就一直受限于该区间下方，”Sago在加入日本邮政银行以前，曾在高盛(GS.N)工作约23年。

Sago表示，指数若能够断然攻破上述关卡，可望引领一波长期市场趋势，且将促使日本家庭将资产由储蓄大举转移至投资--而这是该国几十年来试图达成却始终徒劳无功的目标。

他称，“另一方面，指数若在这些水准受阻，民众就会认为股票是种需要买低卖高的东西，而无需长期持有。他们会说，老龄化等因素净导致经济前景黯淡。”

日本邮政银行在民营化以后，近年来是最积极的日本投资机构之一。该行管理的资产总规模为210万亿日圆（1.9万亿美元）(完)