《路透精英汇》“无所忧惧”：荣景时期自满心态已成投资人最大风险

路透纽约11月17日 - 自2008年金融危机结束以来，投资人所面临的最大风险，其实是避开风险资产。不过一些分析师认为，轻松获利的好日子已经过去，风险情况再也不一样了。

2017年11月17日，美国纽约，纽约证交所。REUTERS/Brendan McDermid

过去九年期间，那些在投资组合上限制风险资产的投资人，不论是股票、公司债或是新兴市场资产，都已经为自己的胆怯而受到惩罚。

自从股市等高风险资产市场在2009年年初触底以来，美国标普500指数.SPX已经涨了两倍，年化回报率达19%，比彭博巴克莱美国综合债券指数回报率差不多高出15个百分点。

根据本周参与纽约路透全球投资2018年展望峰会的人士表示，在经济稳定成长背景下，这波涨势，特别是美股涨势，让即使是心存疑问的基金经理人及分析师也不敢轻易预期短线将有一波拉回。

然而，尽管他们建议投资人继续留在市场，他们也认为需要提防普遍对估值水准缺乏警戒的自满心态，需要为未来一年的震荡波动作好准备。

例如，根据汤森路透数据，按明年预估获利计算，标普500指数目前市盈率(本益比)为18倍，长期均值为15倍左右。

小型股的市盈率更高，达到近25倍，根据Gotham资产管理联合投资长Joel Greenblatt指出，在过去30年期间，这个估值水准名列前4%。

Greenblatt的研究显示，当市场估值如此之高，接下的12个月往往回报率只有个位数。

“许多投资人及退休基金都不得不加码投资股市，而他们都从中获益了--所以他们的不当投资行为其实得到了奖励，”Avenue CapitalGroup联合创办人Marc Lasry称。

“我觉得很奇妙的是，没有人认为会发生任何外来事件。我担心会发生出乎意料的发展。”

诸多地缘政治风险都被投资者所忽视。比如高债务水平导致的中国经济放缓、朝鲜(北韩)导弹危机、有可能冲击到中东石油供应的沙特阿拉伯政治变动，以及去年英退公投导致英国经济前景堪忧等等。

管理65亿美元资产的Ellington Management Group LLC负责人Michael Vranos称，市场没有对风险作出正常的反应。

“市场将这些地缘政治风险都抛诸脑后，我个人感觉非常惊讶，”他表示。

贝莱德(Blackrock) (BLK.N)执行长Larry Fink称，自2007-2009年全球金融危机以来，欧洲、美国和亚洲的经济成长首次同时呈现增长势头，这本是好事，但却令一些投资者放松了警惕。

“我认为全球最大的风险，就是这种对于波动率没有上升的盲目信心，”他表示。

美国银行(BAC.N)对基金经理的调查结果发现，由于加大购股力度，他们的资产组合中现金比率平均只有4.4%，为2013年以来最低水平。

路透全球投资2018年展望峰会的债券基金经理们则表示，虽然他们注意到收益率曲线为10年来最平坦，但他们认为由于就业市场已经改善，出现经济衰退的概率非常小。

但美国较短期与较长期债券的利差在收窄，引发一些交易员开始忧心，美国现代史上第二长的经济扩张期将会于何时结束。(完)